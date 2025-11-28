- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FTAG: First Trust Indxx Global Agriculture ETF
Курс FTAG за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.51, а максимальная — 29.60.
Следите за динамикой First Trust Indxx Global Agriculture ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FTAG
- Commodity Catchup: How To Protect Against Inflation, Own It
- A Sea Change For Commodity Prices: Why Markets Appear To Be Underpricing El NiñO Risks
- Commodities: Oil Falls As Trump Signals Iran Deal Is Close
- VEGI: Defensive Agricultural Exposure With Limited Upside (NYSEARCA:VEGI)
- Crude Reality: Oil Prices Likely To Remain Higher For Longer
- Risks To Agri Markets Look Underpriced As Hormuz Crisis Drags On
- What Are Wall Street Analysts' Target Price for Corteva Stock?
- Chart Of The Day: Forget Fuel, Watch Food
- Have Markets Mispriced Commodity Risks As Oil Threat Builds?
- The Bullish Case For Commodities Remains Intact
- Crisis In Transit: War’s Economic Fallout Is Only Beginning
- Ground Beef Becoming A Luxury Item
- How America's Appetite For Protein Is Impacting U.S. Agriculture
- The Rise Of The Everyday Commodity Hedge In A Volatile Era
- A Different Supply-Side Shock
- Commodities: Oil Steadies As Iran Deadline Pushed Back But Upside Risks Persist
- The Hormuz Domino Effect: From Energy Shock To Food Crisis
- Fertilizer Prices Surge Ahead Of A Critical Planting Season
- Commodities: Putin's Gas Threat To The EU Adds To Upside Risk For Markets
- Deere Stock Surges on Upbeat Earnings & Guidance: Agri ETFs to Play
- Agricultural ETF (FTAG) Touches New 52-Week High
- Power Demand Redefines Global Resources
- Plan For 2026: Predictions From Our Portfolio Managers
- ETFs in Spotlight as Deere Slumps After Q4 Earnings Fall 14% Y/Y
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTAG сегодня?
First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) сегодня оценивается на уровне 29.60. Инструмент торгуется в пределах 29.51 - 29.60, вчерашнее закрытие составило 29.36, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Indxx Global Agriculture ETF?
First Trust Indxx Global Agriculture ETF в настоящее время оценивается в 29.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.99% и USD. Отслеживайте движения FTAG на графике в реальном времени.
Как купить акции FTAG?
Вы можете купить акции First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) по текущей цене 29.60. Ордера обычно размещаются около 29.60 или 29.90, тогда как 4 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTAG?
Инвестирование в First Trust Indxx Global Agriculture ETF предполагает учет годового диапазона 24.98 - 31.13 и текущей цены 29.60. Многие сравнивают 1.02% и -0.50% перед размещением ордеров на 29.60 или 29.90. Изучайте ежедневные изменения цены FTAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Indxx Global Agriculture ETF?
Самая высокая цена First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) за последний год составила 31.13. Акции заметно колебались в пределах 24.98 - 31.13, сравнение с 29.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Indxx Global Agriculture ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Indxx Global Agriculture ETF?
Самая низкая цена First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) за год составила 24.98. Сравнение с текущими 29.60 и 24.98 - 31.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTAG?
В прошлом First Trust Indxx Global Agriculture ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.36 и 11.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.36
- Open
- 29.55
- Bid
- 29.60
- Ask
- 29.90
- Low
- 29.51
- High
- 29.60
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- -0.50%
- Годовое изменение
- 11.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%