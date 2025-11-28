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FTAG: First Trust Indxx环球农业 ETF

29.42 USD 0.18 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTAG汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点29.42和高点29.47进行交易。

关注First Trust Indxx环球农业 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTAG新闻

常见问题解答

FTAG股票今天的价格是多少？

First Trust Indxx环球农业 ETF股票今天的定价为29.42。它在29.42 - 29.47范围内交易，昨天的收盘价为29.60，交易量达到2。FTAG的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Indxx环球农业 ETF股票是否支付股息？

First Trust Indxx环球农业 ETF目前的价值为29.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.31%和USD。实时查看图表以跟踪FTAG走势。

如何购买FTAG股票？

您可以以29.42的当前价格购买First Trust Indxx环球农业 ETF股票。订单通常设置在29.42或29.72附近，而2和-0.17%显示市场活动。立即关注FTAG的实时图表更新。

如何投资FTAG股票？

投资First Trust Indxx环球农业 ETF需要考虑年度范围24.98 - 31.13和当前价格29.42。许多人在以29.42或29.72下订单之前，会比较0.41%和。实时查看FTAG价格图表，了解每日变化。

First Trust Indxx环球农业 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Indxx环球农业 ETF的最高价格是31.13。在24.98 - 31.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx环球农业 ETF的绩效。

First Trust Indxx环球农业 ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Indxx环球农业 ETF（FTAG）的最低价格为24.98。将其与当前的29.42和24.98 - 31.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTAG股票是什么时候拆分的？

First Trust Indxx环球农业 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.60和11.31%中可见。

日范围
29.42 29.47
年范围
24.98 31.13
前一天收盘价
29.60
开盘价
29.47
卖价
29.42
买价
29.72
最低价
29.42
最高价
29.47
交易量
2
日变化
-0.61%
月变化
0.41%
6个月变化
-1.11%
年变化
11.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%