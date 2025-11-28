FTAG: First Trust Indxx环球农业 ETF
今日FTAG汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点29.42和高点29.47进行交易。
关注First Trust Indxx环球农业 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FTAG股票今天的价格是多少？
First Trust Indxx环球农业 ETF股票今天的定价为29.42。它在29.42 - 29.47范围内交易，昨天的收盘价为29.60，交易量达到2。FTAG的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Indxx环球农业 ETF股票是否支付股息？
First Trust Indxx环球农业 ETF目前的价值为29.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.31%和USD。实时查看图表以跟踪FTAG走势。
如何购买FTAG股票？
您可以以29.42的当前价格购买First Trust Indxx环球农业 ETF股票。订单通常设置在29.42或29.72附近，而2和-0.17%显示市场活动。立即关注FTAG的实时图表更新。
如何投资FTAG股票？
投资First Trust Indxx环球农业 ETF需要考虑年度范围24.98 - 31.13和当前价格29.42。许多人在以29.42或29.72下订单之前，会比较0.41%和。实时查看FTAG价格图表，了解每日变化。
First Trust Indxx环球农业 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Indxx环球农业 ETF的最高价格是31.13。在24.98 - 31.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx环球农业 ETF的绩效。
First Trust Indxx环球农业 ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Indxx环球农业 ETF（FTAG）的最低价格为24.98。将其与当前的29.42和24.98 - 31.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTAG股票是什么时候拆分的？
First Trust Indxx环球农业 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.60和11.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.60
- 开盘价
- 29.47
- 卖价
- 29.42
- 买价
- 29.72
- 最低价
- 29.42
- 最高价
- 29.47
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -1.11%
- 年变化
- 11.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%