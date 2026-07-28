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FT: Franklin Universal Trust
Курс FT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.82, а максимальная — 7.87.
Следите за динамикой Franklin Universal Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FT сегодня?
Franklin Universal Trust (FT) сегодня оценивается на уровне 7.84. Инструмент торгуется в пределах 7.82 - 7.87, вчерашнее закрытие составило 7.84, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Universal Trust?
Franklin Universal Trust в настоящее время оценивается в 7.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.76% и USD. Отслеживайте движения FT на графике в реальном времени.
Как купить акции FT?
Вы можете купить акции Franklin Universal Trust (FT) по текущей цене 7.84. Ордера обычно размещаются около 7.84 или 8.14, тогда как 81 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FT?
Инвестирование в Franklin Universal Trust предполагает учет годового диапазона 7.79 - 8.35 и текущей цены 7.84. Многие сравнивают -0.88% и -5.66% перед размещением ордеров на 7.84 или 8.14. Изучайте ежедневные изменения цены FT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Universal Trust?
Самая высокая цена Franklin Universal Trust (FT) за последний год составила 8.35. Акции заметно колебались в пределах 7.79 - 8.35, сравнение с 7.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Universal Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Universal Trust?
Самая низкая цена Franklin Universal Trust (FT) за год составила 7.79. Сравнение с текущими 7.84 и 7.79 - 8.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FT?
В прошлом Franklin Universal Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.84 и -0.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.84
- Open
- 7.84
- Bid
- 7.84
- Ask
- 8.14
- Low
- 7.82
- High
- 7.87
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.88%
- 6-месячное изменение
- -5.66%
- Годовое изменение
- -0.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%