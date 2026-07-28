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FT: Franklin Universal Trust

7.84 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.82, а максимальная — 7.87.

Следите за динамикой Franklin Universal Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FT сегодня?

Franklin Universal Trust (FT) сегодня оценивается на уровне 7.84. Инструмент торгуется в пределах 7.82 - 7.87, вчерашнее закрытие составило 7.84, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Universal Trust?

Franklin Universal Trust в настоящее время оценивается в 7.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.76% и USD. Отслеживайте движения FT на графике в реальном времени.

Как купить акции FT?

Вы можете купить акции Franklin Universal Trust (FT) по текущей цене 7.84. Ордера обычно размещаются около 7.84 или 8.14, тогда как 81 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FT?

Инвестирование в Franklin Universal Trust предполагает учет годового диапазона 7.79 - 8.35 и текущей цены 7.84. Многие сравнивают -0.88% и -5.66% перед размещением ордеров на 7.84 или 8.14. Изучайте ежедневные изменения цены FT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Universal Trust?

Самая высокая цена Franklin Universal Trust (FT) за последний год составила 8.35. Акции заметно колебались в пределах 7.79 - 8.35, сравнение с 7.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Universal Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Universal Trust?

Самая низкая цена Franklin Universal Trust (FT) за год составила 7.79. Сравнение с текущими 7.84 и 7.79 - 8.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FT?

В прошлом Franklin Universal Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.84 и -0.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.82 7.87
Годовой диапазон
7.79 8.35
Предыдущее закрытие
7.84
Open
7.84
Bid
7.84
Ask
8.14
Low
7.82
High
7.87
Объем
81
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.88%
6-месячное изменение
-5.66%
Годовое изменение
-0.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%