FT股票今天的价格是多少？ 富兰克林通用信托股票今天的定价为7.86。它在7.84 - 7.89范围内交易，昨天的收盘价为7.84，交易量达到19。FT的实时价格图表显示了这些更新。

富兰克林通用信托股票是否支付股息？ 富兰克林通用信托目前的价值为7.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.51%和USD。实时查看图表以跟踪FT走势。

如何购买FT股票？ 您可以以7.86的当前价格购买富兰克林通用信托股票。订单通常设置在7.86或8.16附近，而19和-0.38%显示市场活动。立即关注FT的实时图表更新。

如何投资FT股票？ 投资富兰克林通用信托需要考虑年度范围7.79 - 8.35和当前价格7.86。许多人在以7.86或8.16下订单之前，会比较-0.63%和。实时查看FT价格图表，了解每日变化。

富兰克林通用信托股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，富兰克林通用信托的最高价格是8.35。在7.79 - 8.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富兰克林通用信托的绩效。

富兰克林通用信托股票的最低价格是多少？ 富兰克林通用信托（FT）的最低价格为7.79。将其与当前的7.86和7.79 - 8.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。