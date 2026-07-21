FT: 富兰克林通用信托
今日FT汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点7.84和高点7.89进行交易。
关注富兰克林通用信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FT新闻
常见问题解答
FT股票今天的价格是多少？
富兰克林通用信托股票今天的定价为7.86。它在7.84 - 7.89范围内交易，昨天的收盘价为7.84，交易量达到19。FT的实时价格图表显示了这些更新。
富兰克林通用信托股票是否支付股息？
富兰克林通用信托目前的价值为7.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.51%和USD。实时查看图表以跟踪FT走势。
如何购买FT股票？
您可以以7.86的当前价格购买富兰克林通用信托股票。订单通常设置在7.86或8.16附近，而19和-0.38%显示市场活动。立即关注FT的实时图表更新。
如何投资FT股票？
投资富兰克林通用信托需要考虑年度范围7.79 - 8.35和当前价格7.86。许多人在以7.86或8.16下订单之前，会比较-0.63%和。实时查看FT价格图表，了解每日变化。
富兰克林通用信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，富兰克林通用信托的最高价格是8.35。在7.79 - 8.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富兰克林通用信托的绩效。
富兰克林通用信托股票的最低价格是多少？
富兰克林通用信托（FT）的最低价格为7.79。将其与当前的7.86和7.79 - 8.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FT股票是什么时候拆分的？
富兰克林通用信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.84和-0.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.84
- 开盘价
- 7.89
- 卖价
- 7.86
- 买价
- 8.16
- 最低价
- 7.84
- 最高价
- 7.89
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- -0.63%
- 6个月变化
- -5.42%
- 年变化
- -0.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%