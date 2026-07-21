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FT: 富兰克林通用信托

7.86 USD 0.02 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FT汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点7.84和高点7.89进行交易。

关注富兰克林通用信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FT新闻

常见问题解答

FT股票今天的价格是多少？

富兰克林通用信托股票今天的定价为7.86。它在7.84 - 7.89范围内交易，昨天的收盘价为7.84，交易量达到19。FT的实时价格图表显示了这些更新。

富兰克林通用信托股票是否支付股息？

富兰克林通用信托目前的价值为7.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.51%和USD。实时查看图表以跟踪FT走势。

如何购买FT股票？

您可以以7.86的当前价格购买富兰克林通用信托股票。订单通常设置在7.86或8.16附近，而19和-0.38%显示市场活动。立即关注FT的实时图表更新。

如何投资FT股票？

投资富兰克林通用信托需要考虑年度范围7.79 - 8.35和当前价格7.86。许多人在以7.86或8.16下订单之前，会比较-0.63%和。实时查看FT价格图表，了解每日变化。

富兰克林通用信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，富兰克林通用信托的最高价格是8.35。在7.79 - 8.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富兰克林通用信托的绩效。

富兰克林通用信托股票的最低价格是多少？

富兰克林通用信托（FT）的最低价格为7.79。将其与当前的7.86和7.79 - 8.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FT股票是什么时候拆分的？

富兰克林通用信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.84和-0.51%中可见。

日范围
7.84 7.89
年范围
7.79 8.35
前一天收盘价
7.84
开盘价
7.89
卖价
7.86
买价
8.16
最低价
7.84
最高价
7.89
交易量
19
日变化
0.26%
月变化
-0.63%
6个月变化
-5.42%
年变化
-0.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%