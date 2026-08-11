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FSOL: Fidelity Solana Fund
Курс FSOL за сегодня изменился на 2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.93, а максимальная — 9.07.
Следите за динамикой Fidelity Solana Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSOL сегодня?
Fidelity Solana Fund (FSOL) сегодня оценивается на уровне 8.99. Инструмент торгуется в пределах 8.93 - 9.07, вчерашнее закрытие составило 8.74, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSOL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Solana Fund?
Fidelity Solana Fund в настоящее время оценивается в 8.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.64% и USD. Отслеживайте движения FSOL на графике в реальном времени.
Как купить акции FSOL?
Вы можете купить акции Fidelity Solana Fund (FSOL) по текущей цене 8.99. Ордера обычно размещаются около 8.99 или 9.29, тогда как 161 и -0.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSOL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSOL?
Инвестирование в Fidelity Solana Fund предполагает учет годового диапазона 7.26 - 17.48 и текущей цены 8.99. Многие сравнивают 5.15% и -8.17% перед размещением ордеров на 8.99 или 9.29. Изучайте ежедневные изменения цены FSOL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Solana Fund?
Самая высокая цена Fidelity Solana Fund (FSOL) за последний год составила 17.48. Акции заметно колебались в пределах 7.26 - 17.48, сравнение с 8.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Solana Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Solana Fund?
Самая низкая цена Fidelity Solana Fund (FSOL) за год составила 7.26. Сравнение с текущими 8.99 и 7.26 - 17.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSOL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSOL?
В прошлом Fidelity Solana Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.74 и -44.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.74
- Open
- 9.07
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.93
- High
- 9.07
- Объем
- 161
- Дневное изменение
- 2.86%
- Месячное изменение
- 5.15%
- 6-месячное изменение
- -8.17%
- Годовое изменение
- -44.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%