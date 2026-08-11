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FSOL: Fidelity Solana Fund

8.99 USD 0.25 (2.86%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSOL за сегодня изменился на 2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.93, а максимальная — 9.07.

Следите за динамикой Fidelity Solana Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSOL сегодня?

Fidelity Solana Fund (FSOL) сегодня оценивается на уровне 8.99. Инструмент торгуется в пределах 8.93 - 9.07, вчерашнее закрытие составило 8.74, а торговый объем достиг 161. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSOL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Solana Fund?

Fidelity Solana Fund в настоящее время оценивается в 8.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.64% и USD. Отслеживайте движения FSOL на графике в реальном времени.

Как купить акции FSOL?

Вы можете купить акции Fidelity Solana Fund (FSOL) по текущей цене 8.99. Ордера обычно размещаются около 8.99 или 9.29, тогда как 161 и -0.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSOL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSOL?

Инвестирование в Fidelity Solana Fund предполагает учет годового диапазона 7.26 - 17.48 и текущей цены 8.99. Многие сравнивают 5.15% и -8.17% перед размещением ордеров на 8.99 или 9.29. Изучайте ежедневные изменения цены FSOL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Solana Fund?

Самая высокая цена Fidelity Solana Fund (FSOL) за последний год составила 17.48. Акции заметно колебались в пределах 7.26 - 17.48, сравнение с 8.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Solana Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Solana Fund?

Самая низкая цена Fidelity Solana Fund (FSOL) за год составила 7.26. Сравнение с текущими 8.99 и 7.26 - 17.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSOL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSOL?

В прошлом Fidelity Solana Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.74 и -44.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.93 9.07
Годовой диапазон
7.26 17.48
Предыдущее закрытие
8.74
Open
9.07
Bid
8.99
Ask
9.29
Low
8.93
High
9.07
Объем
161
Дневное изменение
2.86%
Месячное изменение
5.15%
6-месячное изменение
-8.17%
Годовое изменение
-44.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%