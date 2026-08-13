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FSOL: Fidelity Solana Fund

8.94 USD 0.05 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FSOL汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点8.82和高点8.98进行交易。

关注Fidelity Solana Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • D1
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常见问题解答

FSOL股票今天的价格是多少？

Fidelity Solana Fund股票今天的定价为8.94。它在8.82 - 8.98范围内交易，昨天的收盘价为8.99，交易量达到146。FSOL的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Solana Fund股票是否支付股息？

Fidelity Solana Fund目前的价值为8.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-44.95%和USD。实时查看图表以跟踪FSOL走势。

如何购买FSOL股票？

您可以以8.94的当前价格购买Fidelity Solana Fund股票。订单通常设置在8.94或9.24附近，而146和-0.22%显示市场活动。立即关注FSOL的实时图表更新。

如何投资FSOL股票？

投资Fidelity Solana Fund需要考虑年度范围7.26 - 17.48和当前价格8.94。许多人在以8.94或9.24下订单之前，会比较4.56%和。实时查看FSOL价格图表，了解每日变化。

Fidelity Solana Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Solana Fund的最高价格是17.48。在7.26 - 17.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Solana Fund的绩效。

Fidelity Solana Fund股票的最低价格是多少？

Fidelity Solana Fund（FSOL）的最低价格为7.26。将其与当前的8.94和7.26 - 17.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSOL股票是什么时候拆分的？

Fidelity Solana Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.99和-44.95%中可见。

日范围
8.82 8.98
年范围
7.26 17.48
前一天收盘价
8.99
开盘价
8.96
卖价
8.94
买价
9.24
最低价
8.82
最高价
8.98
交易量
146
日变化
-0.56%
月变化
4.56%
6个月变化
-8.68%
年变化
-44.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%