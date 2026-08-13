FSOL: Fidelity Solana Fund
今日FSOL汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点8.82和高点8.98进行交易。
关注Fidelity Solana Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FSOL股票今天的价格是多少？
Fidelity Solana Fund股票今天的定价为8.94。它在8.82 - 8.98范围内交易，昨天的收盘价为8.99，交易量达到146。FSOL的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Solana Fund股票是否支付股息？
Fidelity Solana Fund目前的价值为8.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-44.95%和USD。实时查看图表以跟踪FSOL走势。
如何购买FSOL股票？
您可以以8.94的当前价格购买Fidelity Solana Fund股票。订单通常设置在8.94或9.24附近，而146和-0.22%显示市场活动。立即关注FSOL的实时图表更新。
如何投资FSOL股票？
投资Fidelity Solana Fund需要考虑年度范围7.26 - 17.48和当前价格8.94。许多人在以8.94或9.24下订单之前，会比较4.56%和。实时查看FSOL价格图表，了解每日变化。
Fidelity Solana Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Solana Fund的最高价格是17.48。在7.26 - 17.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Solana Fund的绩效。
Fidelity Solana Fund股票的最低价格是多少？
Fidelity Solana Fund（FSOL）的最低价格为7.26。将其与当前的8.94和7.26 - 17.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FSOL股票是什么时候拆分的？
Fidelity Solana Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.99和-44.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.99
- 开盘价
- 8.96
- 卖价
- 8.94
- 买价
- 9.24
- 最低价
- 8.82
- 最高价
- 8.98
- 交易量
- 146
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- 4.56%
- 6个月变化
- -8.68%
- 年变化
- -44.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%