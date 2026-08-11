- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FSML: Franklin Small Cap Enhanced ETF
Курс FSML за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.73, а максимальная — 30.78.
Следите за динамикой Franklin Small Cap Enhanced ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSML сегодня?
Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) сегодня оценивается на уровне 30.74. Инструмент торгуется в пределах 30.73 - 30.78, вчерашнее закрытие составило 30.81, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Small Cap Enhanced ETF?
Franklin Small Cap Enhanced ETF в настоящее время оценивается в 30.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.86% и USD. Отслеживайте движения FSML на графике в реальном времени.
Как купить акции FSML?
Вы можете купить акции Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) по текущей цене 30.74. Ордера обычно размещаются около 30.74 или 31.04, тогда как 3 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSML?
Инвестирование в Franklin Small Cap Enhanced ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 30.99 и текущей цены 30.74. Многие сравнивают 2.57% и 18.55% перед размещением ордеров на 30.74 или 31.04. Изучайте ежедневные изменения цены FSML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Small Cap Enhanced ETF?
Самая высокая цена Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) за последний год составила 30.99. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 30.99, сравнение с 30.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Small Cap Enhanced ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Small Cap Enhanced ETF?
Самая низкая цена Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 30.74 и 24.28 - 30.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSML?
В прошлом Franklin Small Cap Enhanced ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.81 и 22.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.81
- Open
- 30.78
- Bid
- 30.74
- Ask
- 31.04
- Low
- 30.73
- High
- 30.78
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 2.57%
- 6-месячное изменение
- 18.55%
- Годовое изменение
- 22.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%