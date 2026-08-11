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FSML: Franklin Small Cap Enhanced ETF

30.74 USD 0.07 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSML за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.73, а максимальная — 30.78.

Следите за динамикой Franklin Small Cap Enhanced ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSML сегодня?

Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) сегодня оценивается на уровне 30.74. Инструмент торгуется в пределах 30.73 - 30.78, вчерашнее закрытие составило 30.81, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSML в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Small Cap Enhanced ETF?

Franklin Small Cap Enhanced ETF в настоящее время оценивается в 30.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.86% и USD. Отслеживайте движения FSML на графике в реальном времени.

Как купить акции FSML?

Вы можете купить акции Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) по текущей цене 30.74. Ордера обычно размещаются около 30.74 или 31.04, тогда как 3 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSML на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSML?

Инвестирование в Franklin Small Cap Enhanced ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 30.99 и текущей цены 30.74. Многие сравнивают 2.57% и 18.55% перед размещением ордеров на 30.74 или 31.04. Изучайте ежедневные изменения цены FSML на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Small Cap Enhanced ETF?

Самая высокая цена Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) за последний год составила 30.99. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 30.99, сравнение с 30.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Small Cap Enhanced ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Small Cap Enhanced ETF?

Самая низкая цена Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 30.74 и 24.28 - 30.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSML во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSML?

В прошлом Franklin Small Cap Enhanced ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.81 и 22.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.73 30.78
Годовой диапазон
24.28 30.99
Предыдущее закрытие
30.81
Open
30.78
Bid
30.74
Ask
31.04
Low
30.73
High
30.78
Объем
3
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
2.57%
6-месячное изменение
18.55%
Годовое изменение
22.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%