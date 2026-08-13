FSML: Franklin Small Cap Enhanced ETF
今日FSML汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点30.78和高点30.99进行交易。
关注Franklin Small Cap Enhanced ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FSML股票今天的价格是多少？
Franklin Small Cap Enhanced ETF股票今天的定价为30.78。它在30.78 - 30.99范围内交易，昨天的收盘价为30.74，交易量达到2。FSML的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Small Cap Enhanced ETF股票是否支付股息？
Franklin Small Cap Enhanced ETF目前的价值为30.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.02%和USD。实时查看图表以跟踪FSML走势。
如何购买FSML股票？
您可以以30.78的当前价格购买Franklin Small Cap Enhanced ETF股票。订单通常设置在30.78或31.08附近，而2和-0.68%显示市场活动。立即关注FSML的实时图表更新。
如何投资FSML股票？
投资Franklin Small Cap Enhanced ETF需要考虑年度范围24.28 - 30.99和当前价格30.78。许多人在以30.78或31.08下订单之前，会比较2.70%和。实时查看FSML价格图表，了解每日变化。
Franklin Small Cap Enhanced ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Small Cap Enhanced ETF的最高价格是30.99。在24.28 - 30.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Small Cap Enhanced ETF的绩效。
Franklin Small Cap Enhanced ETF股票的最低价格是多少？
Franklin Small Cap Enhanced ETF（FSML）的最低价格为24.28。将其与当前的30.78和24.28 - 30.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FSML股票是什么时候拆分的？
Franklin Small Cap Enhanced ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.74和23.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.74
- 开盘价
- 30.99
- 卖价
- 30.78
- 买价
- 31.08
- 最低价
- 30.78
- 最高价
- 30.99
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 2.70%
- 6个月变化
- 18.70%
- 年变化
- 23.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%