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FSML: Franklin Small Cap Enhanced ETF

30.78 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FSML汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点30.78和高点30.99进行交易。

关注Franklin Small Cap Enhanced ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FSML股票今天的价格是多少？

Franklin Small Cap Enhanced ETF股票今天的定价为30.78。它在30.78 - 30.99范围内交易，昨天的收盘价为30.74，交易量达到2。FSML的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Small Cap Enhanced ETF股票是否支付股息？

Franklin Small Cap Enhanced ETF目前的价值为30.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.02%和USD。实时查看图表以跟踪FSML走势。

如何购买FSML股票？

您可以以30.78的当前价格购买Franklin Small Cap Enhanced ETF股票。订单通常设置在30.78或31.08附近，而2和-0.68%显示市场活动。立即关注FSML的实时图表更新。

如何投资FSML股票？

投资Franklin Small Cap Enhanced ETF需要考虑年度范围24.28 - 30.99和当前价格30.78。许多人在以30.78或31.08下订单之前，会比较2.70%和。实时查看FSML价格图表，了解每日变化。

Franklin Small Cap Enhanced ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Small Cap Enhanced ETF的最高价格是30.99。在24.28 - 30.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Small Cap Enhanced ETF的绩效。

Franklin Small Cap Enhanced ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Small Cap Enhanced ETF（FSML）的最低价格为24.28。将其与当前的30.78和24.28 - 30.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSML股票是什么时候拆分的？

Franklin Small Cap Enhanced ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.74和23.02%中可见。

日范围
30.78 30.99
年范围
24.28 30.99
前一天收盘价
30.74
开盘价
30.99
卖价
30.78
买价
31.08
最低价
30.78
最高价
30.99
交易量
2
日变化
0.13%
月变化
2.70%
6个月变化
18.70%
年变化
23.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%