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FSMD: Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

51.98 USD 0.35 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSMD за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.98, а максимальная — 52.30.

Следите за динамикой Fidelity Small-Mid Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSMD сегодня?

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) сегодня оценивается на уровне 51.98. Инструмент торгуется в пределах 51.98 - 52.30, вчерашнее закрытие составило 52.33, а торговый объем достиг 169. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSMD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Small-Mid Multifactor ETF?

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 51.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.32% и USD. Отслеживайте движения FSMD на графике в реальном времени.

Как купить акции FSMD?

Вы можете купить акции Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) по текущей цене 51.98. Ордера обычно размещаются около 51.98 или 52.28, тогда как 169 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSMD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSMD?

Инвестирование в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 41.85 - 53.00 и текущей цены 51.98. Многие сравнивают 1.86% и 11.33% перед размещением ордеров на 51.98 или 52.28. Изучайте ежедневные изменения цены FSMD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Small-Mid Multifactor ETF?

Самая высокая цена Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) за последний год составила 53.00. Акции заметно колебались в пределах 41.85 - 53.00, сравнение с 52.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Small-Mid Multifactor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Small-Mid Multifactor ETF?

Самая низкая цена Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) за год составила 41.85. Сравнение с текущими 51.98 и 41.85 - 53.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSMD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSMD?

В прошлом Fidelity Small-Mid Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.33 и 20.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.98 52.30
Годовой диапазон
41.85 53.00
Предыдущее закрытие
52.33
Open
52.24
Bid
51.98
Ask
52.28
Low
51.98
High
52.30
Объем
169
Дневное изменение
-0.67%
Месячное изменение
1.86%
6-месячное изменение
11.33%
Годовое изменение
20.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%