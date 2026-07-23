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FSMD: Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Курс FSMD за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.98, а максимальная — 52.30.
Следите за динамикой Fidelity Small-Mid Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSMD сегодня?
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) сегодня оценивается на уровне 51.98. Инструмент торгуется в пределах 51.98 - 52.30, вчерашнее закрытие составило 52.33, а торговый объем достиг 169. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Small-Mid Multifactor ETF?
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 51.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.32% и USD. Отслеживайте движения FSMD на графике в реальном времени.
Как купить акции FSMD?
Вы можете купить акции Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) по текущей цене 51.98. Ордера обычно размещаются около 51.98 или 52.28, тогда как 169 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSMD?
Инвестирование в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 41.85 - 53.00 и текущей цены 51.98. Многие сравнивают 1.86% и 11.33% перед размещением ордеров на 51.98 или 52.28. Изучайте ежедневные изменения цены FSMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Small-Mid Multifactor ETF?
Самая высокая цена Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) за последний год составила 53.00. Акции заметно колебались в пределах 41.85 - 53.00, сравнение с 52.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Small-Mid Multifactor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Small-Mid Multifactor ETF?
Самая низкая цена Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) за год составила 41.85. Сравнение с текущими 51.98 и 41.85 - 53.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSMD?
В прошлом Fidelity Small-Mid Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.33 и 20.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.33
- Open
- 52.24
- Bid
- 51.98
- Ask
- 52.28
- Low
- 51.98
- High
- 52.30
- Объем
- 169
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- 1.86%
- 6-месячное изменение
- 11.33%
- Годовое изменение
- 20.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%