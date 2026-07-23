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FSMD: Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

52.08 USD 0.10 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FSMD汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点52.06和高点52.47进行交易。

关注Fidelity Small-Mid Multifactor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSMD新闻

常见问题解答

FSMD股票今天的价格是多少？

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF股票今天的定价为52.08。它在52.06 - 52.47范围内交易，昨天的收盘价为51.98，交易量达到229。FSMD的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF股票是否支付股息？

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF目前的价值为52.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.56%和USD。实时查看图表以跟踪FSMD走势。

如何购买FSMD股票？

您可以以52.08的当前价格购买Fidelity Small-Mid Multifactor ETF股票。订单通常设置在52.08或52.38附近，而229和-0.25%显示市场活动。立即关注FSMD的实时图表更新。

如何投资FSMD股票？

投资Fidelity Small-Mid Multifactor ETF需要考虑年度范围41.85 - 53.00和当前价格52.08。许多人在以52.08或52.38下订单之前，会比较2.06%和。实时查看FSMD价格图表，了解每日变化。

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Small-Mid Multifactor ETF的最高价格是53.00。在41.85 - 53.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Small-Mid Multifactor ETF的绩效。

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF（FSMD）的最低价格为41.85。将其与当前的52.08和41.85 - 53.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSMD股票是什么时候拆分的？

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.98和20.56%中可见。

日范围
52.06 52.47
年范围
41.85 53.00
前一天收盘价
51.98
开盘价
52.21
卖价
52.08
买价
52.38
最低价
52.06
最高价
52.47
交易量
229
日变化
0.19%
月变化
2.06%
6个月变化
11.54%
年变化
20.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%