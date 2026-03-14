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FSMB: First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

19.95 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSMB за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.94, а максимальная — 19.95.

Следите за динамикой First Trust Short Duration Managed Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSMB сегодня?

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) сегодня оценивается на уровне 19.95. Инструмент торгуется в пределах 19.94 - 19.95, вчерашнее закрытие составило 19.96, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Short Duration Managed Municipal ETF?

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF в настоящее время оценивается в 19.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.25% и USD. Отслеживайте движения FSMB на графике в реальном времени.

Как купить акции FSMB?

Вы можете купить акции First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) по текущей цене 19.95. Ордера обычно размещаются около 19.95 или 20.25, тогда как 70 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSMB?

Инвестирование в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 19.80 - 20.24 и текущей цены 19.95. Многие сравнивают 0.40% и -1.19% перед размещением ордеров на 19.95 или 20.25. Изучайте ежедневные изменения цены FSMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Short Duration Managed Municipal ETF?

Самая высокая цена First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) за последний год составила 20.24. Акции заметно колебались в пределах 19.80 - 20.24, сравнение с 19.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Short Duration Managed Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Short Duration Managed Municipal ETF?

Самая низкая цена First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) за год составила 19.80. Сравнение с текущими 19.95 и 19.80 - 20.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSMB?

В прошлом First Trust Short Duration Managed Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.96 и -0.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.94 19.95
Годовой диапазон
19.80 20.24
Предыдущее закрытие
19.96
Open
19.94
Bid
19.95
Ask
20.25
Low
19.94
High
19.95
Объем
70
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
-1.19%
Годовое изменение
-0.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%