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FSMB: First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

19.95 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FSMB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点19.93和高点19.96进行交易。

关注First Trust Short Duration Managed Municipal ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSMB新闻

常见问题解答

FSMB股票今天的价格是多少？

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF股票今天的定价为19.95。它在19.93 - 19.96范围内交易，昨天的收盘价为19.95，交易量达到156。FSMB的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF股票是否支付股息？

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF目前的价值为19.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.25%和USD。实时查看图表以跟踪FSMB走势。

如何购买FSMB股票？

您可以以19.95的当前价格购买First Trust Short Duration Managed Municipal ETF股票。订单通常设置在19.95或20.25附近，而156和0.05%显示市场活动。立即关注FSMB的实时图表更新。

如何投资FSMB股票？

投资First Trust Short Duration Managed Municipal ETF需要考虑年度范围19.80 - 20.24和当前价格19.95。许多人在以19.95或20.25下订单之前，会比较0.40%和。实时查看FSMB价格图表，了解每日变化。

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Short Duration Managed Municipal ETF的最高价格是20.24。在19.80 - 20.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Short Duration Managed Municipal ETF的绩效。

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF（FSMB）的最低价格为19.80。将其与当前的19.95和19.80 - 20.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSMB股票是什么时候拆分的？

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.95和-0.25%中可见。

日范围
19.93 19.96
年范围
19.80 20.24
前一天收盘价
19.95
开盘价
19.94
卖价
19.95
买价
20.25
最低价
19.93
最高价
19.96
交易量
156
日变化
0.00%
月变化
0.40%
6个月变化
-1.19%
年变化
-0.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%