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FRWD: Nomura Transformational Technologies ETF

32.15 USD 0.05 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FRWD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.11, а максимальная — 32.29.

Следите за динамикой Nomura Transformational Technologies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRWD сегодня?

Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) сегодня оценивается на уровне 32.15. Инструмент торгуется в пределах 32.11 - 32.29, вчерашнее закрытие составило 32.20, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRWD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nomura Transformational Technologies ETF?

Nomura Transformational Technologies ETF в настоящее время оценивается в 32.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.50% и USD. Отслеживайте движения FRWD на графике в реальном времени.

Как купить акции FRWD?

Вы можете купить акции Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) по текущей цене 32.15. Ордера обычно размещаются около 32.15 или 32.45, тогда как 20 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRWD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRWD?

Инвестирование в Nomura Transformational Technologies ETF предполагает учет годового диапазона 21.57 - 34.75 и текущей цены 32.15. Многие сравнивают 5.51% и 35.03% перед размещением ордеров на 32.15 или 32.45. Изучайте ежедневные изменения цены FRWD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nomura Transformational Technologies ETF?

Самая высокая цена Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) за последний год составила 34.75. Акции заметно колебались в пределах 21.57 - 34.75, сравнение с 32.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nomura Transformational Technologies ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nomura Transformational Technologies ETF?

Самая низкая цена Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) за год составила 21.57. Сравнение с текущими 32.15 и 21.57 - 34.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRWD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRWD?

В прошлом Nomura Transformational Technologies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.20 и 28.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.11 32.29
Годовой диапазон
21.57 34.75
Предыдущее закрытие
32.20
Open
32.20
Bid
32.15
Ask
32.45
Low
32.11
High
32.29
Объем
20
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
5.51%
6-месячное изменение
35.03%
Годовое изменение
28.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%