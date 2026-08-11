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FRWD: Nomura Transformational Technologies ETF
Курс FRWD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.11, а максимальная — 32.29.
Следите за динамикой Nomura Transformational Technologies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRWD сегодня?
Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) сегодня оценивается на уровне 32.15. Инструмент торгуется в пределах 32.11 - 32.29, вчерашнее закрытие составило 32.20, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRWD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nomura Transformational Technologies ETF?
Nomura Transformational Technologies ETF в настоящее время оценивается в 32.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.50% и USD. Отслеживайте движения FRWD на графике в реальном времени.
Как купить акции FRWD?
Вы можете купить акции Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) по текущей цене 32.15. Ордера обычно размещаются около 32.15 или 32.45, тогда как 20 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRWD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRWD?
Инвестирование в Nomura Transformational Technologies ETF предполагает учет годового диапазона 21.57 - 34.75 и текущей цены 32.15. Многие сравнивают 5.51% и 35.03% перед размещением ордеров на 32.15 или 32.45. Изучайте ежедневные изменения цены FRWD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nomura Transformational Technologies ETF?
Самая высокая цена Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) за последний год составила 34.75. Акции заметно колебались в пределах 21.57 - 34.75, сравнение с 32.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nomura Transformational Technologies ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nomura Transformational Technologies ETF?
Самая низкая цена Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) за год составила 21.57. Сравнение с текущими 32.15 и 21.57 - 34.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRWD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRWD?
В прошлом Nomura Transformational Technologies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.20 и 28.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.20
- Open
- 32.20
- Bid
- 32.15
- Ask
- 32.45
- Low
- 32.11
- High
- 32.29
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 5.51%
- 6-месячное изменение
- 35.03%
- Годовое изменение
- 28.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%