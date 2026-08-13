报价部分
货币 / FRWD
回到股票

FRWD: Nomura Transformational Technologies ETF

32.16 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FRWD汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.08和高点32.46进行交易。

关注Nomura Transformational Technologies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FRWD股票今天的价格是多少？

Nomura Transformational Technologies ETF股票今天的定价为32.16。它在32.08 - 32.46范围内交易，昨天的收盘价为32.15，交易量达到21。FRWD的实时价格图表显示了这些更新。

Nomura Transformational Technologies ETF股票是否支付股息？

Nomura Transformational Technologies ETF目前的价值为32.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.54%和USD。实时查看图表以跟踪FRWD走势。

如何购买FRWD股票？

您可以以32.16的当前价格购买Nomura Transformational Technologies ETF股票。订单通常设置在32.16或32.46附近，而21和-0.92%显示市场活动。立即关注FRWD的实时图表更新。

如何投资FRWD股票？

投资Nomura Transformational Technologies ETF需要考虑年度范围21.57 - 34.75和当前价格32.16。许多人在以32.16或32.46下订单之前，会比较5.55%和。实时查看FRWD价格图表，了解每日变化。

Nomura Transformational Technologies ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nomura Transformational Technologies ETF的最高价格是34.75。在21.57 - 34.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nomura Transformational Technologies ETF的绩效。

Nomura Transformational Technologies ETF股票的最低价格是多少？

Nomura Transformational Technologies ETF（FRWD）的最低价格为21.57。将其与当前的32.16和21.57 - 34.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FRWD股票是什么时候拆分的？

Nomura Transformational Technologies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.15和28.54%中可见。

日范围
32.08 32.46
年范围
21.57 34.75
前一天收盘价
32.15
开盘价
32.46
卖价
32.16
买价
32.46
最低价
32.08
最高价
32.46
交易量
21
日变化
0.03%
月变化
5.55%
6个月变化
35.07%
年变化
28.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%