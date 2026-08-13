FRWD: Nomura Transformational Technologies ETF
今日FRWD汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.08和高点32.46进行交易。
关注Nomura Transformational Technologies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FRWD股票今天的价格是多少？
Nomura Transformational Technologies ETF股票今天的定价为32.16。它在32.08 - 32.46范围内交易，昨天的收盘价为32.15，交易量达到21。FRWD的实时价格图表显示了这些更新。
Nomura Transformational Technologies ETF股票是否支付股息？
Nomura Transformational Technologies ETF目前的价值为32.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.54%和USD。实时查看图表以跟踪FRWD走势。
如何购买FRWD股票？
您可以以32.16的当前价格购买Nomura Transformational Technologies ETF股票。订单通常设置在32.16或32.46附近，而21和-0.92%显示市场活动。立即关注FRWD的实时图表更新。
如何投资FRWD股票？
投资Nomura Transformational Technologies ETF需要考虑年度范围21.57 - 34.75和当前价格32.16。许多人在以32.16或32.46下订单之前，会比较5.55%和。实时查看FRWD价格图表，了解每日变化。
Nomura Transformational Technologies ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nomura Transformational Technologies ETF的最高价格是34.75。在21.57 - 34.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nomura Transformational Technologies ETF的绩效。
Nomura Transformational Technologies ETF股票的最低价格是多少？
Nomura Transformational Technologies ETF（FRWD）的最低价格为21.57。将其与当前的32.16和21.57 - 34.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FRWD股票是什么时候拆分的？
Nomura Transformational Technologies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.15和28.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.15
- 开盘价
- 32.46
- 卖价
- 32.16
- 买价
- 32.46
- 最低价
- 32.08
- 最高价
- 32.46
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 5.55%
- 6个月变化
- 35.07%
- 年变化
- 28.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%