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FRTY: Alger Mid Cap 40 ETF
Курс FRTY за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.20, а максимальная — 23.38.
Следите за динамикой Alger Mid Cap 40 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRTY сегодня?
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) сегодня оценивается на уровне 23.28. Инструмент торгуется в пределах 23.20 - 23.38, вчерашнее закрытие составило 23.18, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alger Mid Cap 40 ETF?
Alger Mid Cap 40 ETF в настоящее время оценивается в 23.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.88% и USD. Отслеживайте движения FRTY на графике в реальном времени.
Как купить акции FRTY?
Вы можете купить акции Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) по текущей цене 23.28. Ордера обычно размещаются около 23.28 или 23.58, тогда как 66 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRTY?
Инвестирование в Alger Mid Cap 40 ETF предполагает учет годового диапазона 18.50 - 24.81 и текущей цены 23.28. Многие сравнивают 5.96% и 12.61% перед размещением ордеров на 23.28 или 23.58. Изучайте ежедневные изменения цены FRTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alger Mid Cap 40 ETF?
Самая высокая цена Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) за последний год составила 24.81. Акции заметно колебались в пределах 18.50 - 24.81, сравнение с 23.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alger Mid Cap 40 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alger Mid Cap 40 ETF?
Самая низкая цена Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) за год составила 18.50. Сравнение с текущими 23.28 и 18.50 - 24.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRTY?
В прошлом Alger Mid Cap 40 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.18 и 10.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.18
- Open
- 23.31
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Low
- 23.20
- High
- 23.38
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 5.96%
- 6-месячное изменение
- 12.61%
- Годовое изменение
- 10.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%