КотировкиРазделы
Валюты / FRTY
Назад в Рынок акций США

FRTY: Alger Mid Cap 40 ETF

23.28 USD 0.10 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FRTY за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.20, а максимальная — 23.38.

Следите за динамикой Alger Mid Cap 40 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FRTY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRTY сегодня?

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) сегодня оценивается на уровне 23.28. Инструмент торгуется в пределах 23.20 - 23.38, вчерашнее закрытие составило 23.18, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alger Mid Cap 40 ETF?

Alger Mid Cap 40 ETF в настоящее время оценивается в 23.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.88% и USD. Отслеживайте движения FRTY на графике в реальном времени.

Как купить акции FRTY?

Вы можете купить акции Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) по текущей цене 23.28. Ордера обычно размещаются около 23.28 или 23.58, тогда как 66 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRTY?

Инвестирование в Alger Mid Cap 40 ETF предполагает учет годового диапазона 18.50 - 24.81 и текущей цены 23.28. Многие сравнивают 5.96% и 12.61% перед размещением ордеров на 23.28 или 23.58. Изучайте ежедневные изменения цены FRTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alger Mid Cap 40 ETF?

Самая высокая цена Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) за последний год составила 24.81. Акции заметно колебались в пределах 18.50 - 24.81, сравнение с 23.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alger Mid Cap 40 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alger Mid Cap 40 ETF?

Самая низкая цена Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) за год составила 18.50. Сравнение с текущими 23.28 и 18.50 - 24.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRTY?

В прошлом Alger Mid Cap 40 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.18 и 10.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.20 23.38
Годовой диапазон
18.50 24.81
Предыдущее закрытие
23.18
Open
23.31
Bid
23.28
Ask
23.58
Low
23.20
High
23.38
Объем
66
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
5.96%
6-месячное изменение
12.61%
Годовое изменение
10.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%