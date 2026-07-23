FRTY股票今天的价格是多少？ Alger Mid Cap 40 ETF股票今天的定价为23.32。它在23.12 - 23.43范围内交易，昨天的收盘价为23.28，交易量达到135。FRTY的实时价格图表显示了这些更新。

Alger Mid Cap 40 ETF股票是否支付股息？ Alger Mid Cap 40 ETF目前的价值为23.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.07%和USD。实时查看图表以跟踪FRTY走势。

如何购买FRTY股票？ 您可以以23.32的当前价格购买Alger Mid Cap 40 ETF股票。订单通常设置在23.32或23.62附近，而135和-0.34%显示市场活动。立即关注FRTY的实时图表更新。

如何投资FRTY股票？ 投资Alger Mid Cap 40 ETF需要考虑年度范围18.50 - 24.81和当前价格23.32。许多人在以23.32或23.62下订单之前，会比较6.14%和。实时查看FRTY价格图表，了解每日变化。

Alger Mid Cap 40 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Alger Mid Cap 40 ETF的最高价格是24.81。在18.50 - 24.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alger Mid Cap 40 ETF的绩效。

Alger Mid Cap 40 ETF股票的最低价格是多少？ Alger Mid Cap 40 ETF（FRTY）的最低价格为18.50。将其与当前的23.32和18.50 - 24.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。