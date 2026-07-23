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FRTY: Alger Mid Cap 40 ETF

23.32 USD 0.04 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FRTY汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点23.12和高点23.43进行交易。

关注Alger Mid Cap 40 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

FRTY新闻

常见问题解答

FRTY股票今天的价格是多少？

Alger Mid Cap 40 ETF股票今天的定价为23.32。它在23.12 - 23.43范围内交易，昨天的收盘价为23.28，交易量达到135。FRTY的实时价格图表显示了这些更新。

Alger Mid Cap 40 ETF股票是否支付股息？

Alger Mid Cap 40 ETF目前的价值为23.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.07%和USD。实时查看图表以跟踪FRTY走势。

如何购买FRTY股票？

您可以以23.32的当前价格购买Alger Mid Cap 40 ETF股票。订单通常设置在23.32或23.62附近，而135和-0.34%显示市场活动。立即关注FRTY的实时图表更新。

如何投资FRTY股票？

投资Alger Mid Cap 40 ETF需要考虑年度范围18.50 - 24.81和当前价格23.32。许多人在以23.32或23.62下订单之前，会比较6.14%和。实时查看FRTY价格图表，了解每日变化。

Alger Mid Cap 40 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alger Mid Cap 40 ETF的最高价格是24.81。在18.50 - 24.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alger Mid Cap 40 ETF的绩效。

Alger Mid Cap 40 ETF股票的最低价格是多少？

Alger Mid Cap 40 ETF（FRTY）的最低价格为18.50。将其与当前的23.32和18.50 - 24.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FRTY股票是什么时候拆分的？

Alger Mid Cap 40 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.28和11.07%中可见。

日范围
23.12 23.43
年范围
18.50 24.81
前一天收盘价
23.28
开盘价
23.40
卖价
23.32
买价
23.62
最低价
23.12
最高价
23.43
交易量
135
日变化
0.17%
月变化
6.14%
6个月变化
12.80%
年变化
11.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%