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FRI: First Trust S&P REIT Index Fund
Курс FRI за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.62, а максимальная — 31.74.
Следите за динамикой First Trust S&P REIT Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
- H4
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRI сегодня?
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) сегодня оценивается на уровне 31.69. Инструмент торгуется в пределах 31.62 - 31.74, вчерашнее закрытие составило 32.14, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S&P REIT Index Fund?
First Trust S&P REIT Index Fund в настоящее время оценивается в 31.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.28% и USD. Отслеживайте движения FRI на графике в реальном времени.
Как купить акции FRI?
Вы можете купить акции First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) по текущей цене 31.69. Ордера обычно размещаются около 31.69 или 31.99, тогда как 47 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRI?
Инвестирование в First Trust S&P REIT Index Fund предполагает учет годового диапазона 27.11 - 33.41 и текущей цены 31.69. Многие сравнивают -1.89% и 5.56% перед размещением ордеров на 31.69 или 31.99. Изучайте ежедневные изменения цены FRI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust S&P REIT Index Fund?
Самая высокая цена First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) за последний год составила 33.41. Акции заметно колебались в пределах 27.11 - 33.41, сравнение с 32.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S&P REIT Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust S&P REIT Index Fund?
Самая низкая цена First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) за год составила 27.11. Сравнение с текущими 31.69 и 27.11 - 33.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRI?
В прошлом First Trust S&P REIT Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.14 и 14.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.14
- Open
- 31.66
- Bid
- 31.69
- Ask
- 31.99
- Low
- 31.62
- High
- 31.74
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -1.89%
- 6-месячное изменение
- 5.56%
- Годовое изменение
- 14.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%