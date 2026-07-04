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FRI: First Trust S&P REIT Index Fund

31.69 USD 0.45 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FRI за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.62, а максимальная — 31.74.

Следите за динамикой First Trust S&P REIT Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRI сегодня?

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) сегодня оценивается на уровне 31.69. Инструмент торгуется в пределах 31.62 - 31.74, вчерашнее закрытие составило 32.14, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust S&P REIT Index Fund?

First Trust S&P REIT Index Fund в настоящее время оценивается в 31.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.28% и USD. Отслеживайте движения FRI на графике в реальном времени.

Как купить акции FRI?

Вы можете купить акции First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) по текущей цене 31.69. Ордера обычно размещаются около 31.69 или 31.99, тогда как 47 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRI?

Инвестирование в First Trust S&P REIT Index Fund предполагает учет годового диапазона 27.11 - 33.41 и текущей цены 31.69. Многие сравнивают -1.89% и 5.56% перед размещением ордеров на 31.69 или 31.99. Изучайте ежедневные изменения цены FRI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust S&P REIT Index Fund?

Самая высокая цена First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) за последний год составила 33.41. Акции заметно колебались в пределах 27.11 - 33.41, сравнение с 32.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust S&P REIT Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust S&P REIT Index Fund?

Самая низкая цена First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) за год составила 27.11. Сравнение с текущими 31.69 и 27.11 - 33.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRI?

В прошлом First Trust S&P REIT Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.14 и 14.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.62 31.74
Годовой диапазон
27.11 33.41
Предыдущее закрытие
32.14
Open
31.66
Bid
31.69
Ask
31.99
Low
31.62
High
31.74
Объем
47
Дневное изменение
-1.40%
Месячное изменение
-1.89%
6-месячное изменение
5.56%
Годовое изменение
14.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%