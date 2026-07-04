Курс FRI за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.62, а максимальная — 31.74.

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