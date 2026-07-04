FRI: 不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P
今日FRI汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点31.45和高点31.61进行交易。
关注不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FRI股票今天的价格是多少？
不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票今天的定价为31.45。它在31.45 - 31.61范围内交易，昨天的收盘价为31.69，交易量达到33。FRI的实时价格图表显示了这些更新。
不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票是否支付股息？
不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P目前的价值为31.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.42%和USD。实时查看图表以跟踪FRI走势。
如何购买FRI股票？
您可以以31.45的当前价格购买不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票。订单通常设置在31.45或31.75附近，而33和-0.51%显示市场活动。立即关注FRI的实时图表更新。
如何投资FRI股票？
投资不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P需要考虑年度范围27.11 - 33.41和当前价格31.45。许多人在以31.45或31.75下订单之前，会比较-2.63%和。实时查看FRI价格图表，了解每日变化。
不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票的最高价格是多少？
在过去一年中，不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P的最高价格是33.41。在27.11 - 33.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P的绩效。
不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票的最低价格是多少？
不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P（FRI）的最低价格为27.11。将其与当前的31.45和27.11 - 33.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FRI股票是什么时候拆分的？
不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.69和13.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.69
- 开盘价
- 31.61
- 卖价
- 31.45
- 买价
- 31.75
- 最低价
- 31.45
- 最高价
- 31.61
- 交易量
- 33
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- -2.63%
- 6个月变化
- 4.76%
- 年变化
- 13.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%