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FRI: 不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P

31.45 USD 0.24 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FRI汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点31.45和高点31.61进行交易。

关注不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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FRI新闻

常见问题解答

FRI股票今天的价格是多少？

不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票今天的定价为31.45。它在31.45 - 31.61范围内交易，昨天的收盘价为31.69，交易量达到33。FRI的实时价格图表显示了这些更新。

不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票是否支付股息？

不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P目前的价值为31.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.42%和USD。实时查看图表以跟踪FRI走势。

如何购买FRI股票？

您可以以31.45的当前价格购买不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票。订单通常设置在31.45或31.75附近，而33和-0.51%显示市场活动。立即关注FRI的实时图表更新。

如何投资FRI股票？

投资不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P需要考虑年度范围27.11 - 33.41和当前价格31.45。许多人在以31.45或31.75下订单之前，会比较-2.63%和。实时查看FRI价格图表，了解每日变化。

不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票的最高价格是多少？

在过去一年中，不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P的最高价格是33.41。在27.11 - 33.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P的绩效。

不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P股票的最低价格是多少？

不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P（FRI）的最低价格为27.11。将其与当前的31.45和27.11 - 33.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FRI股票是什么时候拆分的？

不动产投资信托指数ETF-First Trust S&P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.69和13.42%中可见。

日范围
31.45 31.61
年范围
27.11 33.41
前一天收盘价
31.69
开盘价
31.61
卖价
31.45
买价
31.75
最低价
31.45
最高价
31.61
交易量
33
日变化
-0.76%
月变化
-2.63%
6个月变化
4.76%
年变化
13.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%