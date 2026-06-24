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FREL: Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
Курс FREL за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.37, а максимальная — 29.69.
Следите за динамикой Fidelity MSCI Real Estate Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FREL сегодня?
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) сегодня оценивается на уровне 29.48. Инструмент торгуется в пределах 29.37 - 29.69, вчерашнее закрытие составило 29.90, а торговый объем достиг 406. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FREL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity MSCI Real Estate Index ETF?
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF в настоящее время оценивается в 29.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.04% и USD. Отслеживайте движения FREL на графике в реальном времени.
Как купить акции FREL?
Вы можете купить акции Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) по текущей цене 29.48. Ордера обычно размещаются около 29.48 или 29.78, тогда как 406 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FREL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FREL?
Инвестирование в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF предполагает учет годового диапазона 26.37 - 30.92 и текущей цены 29.48. Многие сравнивают -2.19% и 2.15% перед размещением ордеров на 29.48 или 29.78. Изучайте ежедневные изменения цены FREL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity MSCI Real Estate Index ETF?
Самая высокая цена Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) за последний год составила 30.92. Акции заметно колебались в пределах 26.37 - 30.92, сравнение с 29.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity MSCI Real Estate Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity MSCI Real Estate Index ETF?
Самая низкая цена Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) за год составила 26.37. Сравнение с текущими 29.48 и 26.37 - 30.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FREL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FREL?
В прошлом Fidelity MSCI Real Estate Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.90 и 6.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.90
- Open
- 29.65
- Bid
- 29.48
- Ask
- 29.78
- Low
- 29.37
- High
- 29.69
- Объем
- 406
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -2.19%
- 6-месячное изменение
- 2.15%
- Годовое изменение
- 6.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%