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FREL: Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

29.27 USD 0.21 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FREL汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点29.26和高点29.47进行交易。

关注Fidelity MSCI Real Estate Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FREL新闻

常见问题解答

FREL股票今天的价格是多少？

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票今天的定价为29.27。它在29.26 - 29.47范围内交易，昨天的收盘价为29.48，交易量达到581。FREL的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票是否支付股息？

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF目前的价值为29.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.29%和USD。实时查看图表以跟踪FREL走势。

如何购买FREL股票？

您可以以29.27的当前价格购买Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票。订单通常设置在29.27或29.57附近，而581和-0.51%显示市场活动。立即关注FREL的实时图表更新。

如何投资FREL股票？

投资Fidelity MSCI Real Estate Index ETF需要考虑年度范围26.37 - 30.92和当前价格29.27。许多人在以29.27或29.57下订单之前，会比较-2.89%和。实时查看FREL价格图表，了解每日变化。

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity MSCI Real Estate Index ETF的最高价格是30.92。在26.37 - 30.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Real Estate Index ETF的绩效。

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF（FREL）的最低价格为26.37。将其与当前的29.27和26.37 - 30.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FREL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FREL股票是什么时候拆分的？

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.48和5.29%中可见。

日范围
29.26 29.47
年范围
26.37 30.92
前一天收盘价
29.48
开盘价
29.42
卖价
29.27
买价
29.57
最低价
29.26
最高价
29.47
交易量
581
日变化
-0.71%
月变化
-2.89%
6个月变化
1.42%
年变化
5.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%