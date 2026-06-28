FREL: Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
今日FREL汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点29.26和高点29.47进行交易。
关注Fidelity MSCI Real Estate Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FREL股票今天的价格是多少？
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票今天的定价为29.27。它在29.26 - 29.47范围内交易，昨天的收盘价为29.48，交易量达到581。FREL的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票是否支付股息？
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF目前的价值为29.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.29%和USD。实时查看图表以跟踪FREL走势。
如何购买FREL股票？
您可以以29.27的当前价格购买Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票。订单通常设置在29.27或29.57附近，而581和-0.51%显示市场活动。立即关注FREL的实时图表更新。
如何投资FREL股票？
投资Fidelity MSCI Real Estate Index ETF需要考虑年度范围26.37 - 30.92和当前价格29.27。许多人在以29.27或29.57下订单之前，会比较-2.89%和。实时查看FREL价格图表，了解每日变化。
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity MSCI Real Estate Index ETF的最高价格是30.92。在26.37 - 30.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Real Estate Index ETF的绩效。
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF（FREL）的最低价格为26.37。将其与当前的29.27和26.37 - 30.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FREL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FREL股票是什么时候拆分的？
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.48和5.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.48
- 开盘价
- 29.42
- 卖价
- 29.27
- 买价
- 29.57
- 最低价
- 29.26
- 最高价
- 29.47
- 交易量
- 581
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- -2.89%
- 6个月变化
- 1.42%
- 年变化
- 5.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%