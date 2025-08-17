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FRA: Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc

10.95 USD 0.09 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FRA за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.86, а максимальная — 10.95.

Следите за динамикой Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRA сегодня?

Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) сегодня оценивается на уровне 10.95. Инструмент торгуется в пределах 10.86 - 10.95, вчерашнее закрытие составило 10.86, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc?

Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.55% и USD. Отслеживайте движения FRA на графике в реальном времени.

Как купить акции FRA?

Вы можете купить акции Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) по текущей цене 10.95. Ордера обычно размещаются около 10.95 или 11.25, тогда как 294 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRA?

Инвестирование в Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.50 - 13.40 и текущей цены 10.95. Многие сравнивают 0.83% и -1.71% перед размещением ордеров на 10.95 или 11.25. Изучайте ежедневные изменения цены FRA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc?

Самая высокая цена Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) за последний год составила 13.40. Акции заметно колебались в пределах 10.50 - 13.40, сравнение с 10.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc?

Самая низкая цена Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) за год составила 10.50. Сравнение с текущими 10.95 и 10.50 - 13.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRA?

В прошлом Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.86 и -17.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.86 10.95
Годовой диапазон
10.50 13.40
Предыдущее закрытие
10.86
Open
10.86
Bid
10.95
Ask
11.25
Low
10.86
High
10.95
Объем
294
Дневное изменение
0.83%
Месячное изменение
0.83%
6-месячное изменение
-1.71%
Годовое изменение
-17.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%