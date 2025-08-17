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FRA: Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc
Курс FRA за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.86, а максимальная — 10.95.
Следите за динамикой Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRA сегодня?
Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) сегодня оценивается на уровне 10.95. Инструмент торгуется в пределах 10.86 - 10.95, вчерашнее закрытие составило 10.86, а торговый объем достиг 294. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc?
Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.55% и USD. Отслеживайте движения FRA на графике в реальном времени.
Как купить акции FRA?
Вы можете купить акции Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) по текущей цене 10.95. Ордера обычно размещаются около 10.95 или 11.25, тогда как 294 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRA?
Инвестирование в Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.50 - 13.40 и текущей цены 10.95. Многие сравнивают 0.83% и -1.71% перед размещением ордеров на 10.95 или 11.25. Изучайте ежедневные изменения цены FRA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc?
Самая высокая цена Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) за последний год составила 13.40. Акции заметно колебались в пределах 10.50 - 13.40, сравнение с 10.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc?
Самая низкая цена Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) за год составила 10.50. Сравнение с текущими 10.95 и 10.50 - 13.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRA?
В прошлом Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.86 и -17.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.86
- Open
- 10.86
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Low
- 10.86
- High
- 10.95
- Объем
- 294
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 0.83%
- 6-месячное изменение
- -1.71%
- Годовое изменение
- -17.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%