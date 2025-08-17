FRA股票今天的价格是多少？ FRA基金股票今天的定价为11.03。它在10.93 - 11.07范围内交易，昨天的收盘价为10.95，交易量达到448。FRA的实时价格图表显示了这些更新。

FRA基金股票是否支付股息？ FRA基金目前的价值为11.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.94%和USD。实时查看图表以跟踪FRA走势。

如何购买FRA股票？ 您可以以11.03的当前价格购买FRA基金股票。订单通常设置在11.03或11.33附近，而448和0.82%显示市场活动。立即关注FRA的实时图表更新。

如何投资FRA股票？ 投资FRA基金需要考虑年度范围10.50 - 13.40和当前价格11.03。许多人在以11.03或11.33下订单之前，会比较1.57%和。实时查看FRA价格图表，了解每日变化。

FRA基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FRA基金的最高价格是13.40。在10.50 - 13.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FRA基金的绩效。

FRA基金股票的最低价格是多少？ FRA基金（FRA）的最低价格为10.50。将其与当前的11.03和10.50 - 13.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。