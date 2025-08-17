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FRA: FRA基金

11.03 USD 0.08 (0.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FRA汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点10.93和高点11.07进行交易。

关注FRA基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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FRA新闻

常见问题解答

FRA股票今天的价格是多少？

FRA基金股票今天的定价为11.03。它在10.93 - 11.07范围内交易，昨天的收盘价为10.95，交易量达到448。FRA的实时价格图表显示了这些更新。

FRA基金股票是否支付股息？

FRA基金目前的价值为11.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.94%和USD。实时查看图表以跟踪FRA走势。

如何购买FRA股票？

您可以以11.03的当前价格购买FRA基金股票。订单通常设置在11.03或11.33附近，而448和0.82%显示市场活动。立即关注FRA的实时图表更新。

如何投资FRA股票？

投资FRA基金需要考虑年度范围10.50 - 13.40和当前价格11.03。许多人在以11.03或11.33下订单之前，会比较1.57%和。实时查看FRA价格图表，了解每日变化。

FRA基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FRA基金的最高价格是13.40。在10.50 - 13.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FRA基金的绩效。

FRA基金股票的最低价格是多少？

FRA基金（FRA）的最低价格为10.50。将其与当前的11.03和10.50 - 13.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FRA股票是什么时候拆分的？

FRA基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.95和-16.94%中可见。

日范围
10.93 11.07
年范围
10.50 13.40
前一天收盘价
10.95
开盘价
10.94
卖价
11.03
买价
11.33
最低价
10.93
最高价
11.07
交易量
448
日变化
0.73%
月变化
1.57%
6个月变化
-0.99%
年变化
-16.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%