FRA: FRA基金
今日FRA汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点10.93和高点11.07进行交易。
关注FRA基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FRA新闻
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Near 10% (July 2026)
- FRA: Higher Rates Could Help, But Distribution Coverage Should Remain Weak (NYSE:FRA)
- CEF Market Weekly Review: Muni And Loan CEF Incomes Diverge
- FRA: NAV Should Continue To Erode If Distribution Isn't Cut (Downgrade)(NYSE:FRA)
- VVR: Avoid This Floating-Rate Fund For The Time Being (NYSE:VVR)
- FRA ETF: Avoid This High-Yielding Fund Until It Cuts The Distribution
- A Debt-Driven Credit Crisis May Be On The Horizon (NYSEARCA:SPY)
- My Retirement Portfolio Update – Equity And Fixed Income Funds
- FLTR: Monthly Pay While Providing Limited Credit Risk (NYSEARCA:FLTR)
- BGB: Discount Worth Watching With Term Approaching (NYSE:BGB)
- FRA: The Time Has Passed For This Floating Rate Income Fund (NYSE:FRA)
常见问题解答
FRA股票今天的价格是多少？
FRA基金股票今天的定价为11.03。它在10.93 - 11.07范围内交易，昨天的收盘价为10.95，交易量达到448。FRA的实时价格图表显示了这些更新。
FRA基金股票是否支付股息？
FRA基金目前的价值为11.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.94%和USD。实时查看图表以跟踪FRA走势。
如何购买FRA股票？
您可以以11.03的当前价格购买FRA基金股票。订单通常设置在11.03或11.33附近，而448和0.82%显示市场活动。立即关注FRA的实时图表更新。
如何投资FRA股票？
投资FRA基金需要考虑年度范围10.50 - 13.40和当前价格11.03。许多人在以11.03或11.33下订单之前，会比较1.57%和。实时查看FRA价格图表，了解每日变化。
FRA基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FRA基金的最高价格是13.40。在10.50 - 13.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FRA基金的绩效。
FRA基金股票的最低价格是多少？
FRA基金（FRA）的最低价格为10.50。将其与当前的11.03和10.50 - 13.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FRA股票是什么时候拆分的？
FRA基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.95和-16.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.95
- 开盘价
- 10.94
- 卖价
- 11.03
- 买价
- 11.33
- 最低价
- 10.93
- 最高价
- 11.07
- 交易量
- 448
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- 1.57%
- 6个月变化
- -0.99%
- 年变化
- -16.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%