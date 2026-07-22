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FPXE: First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
Курс FPXE за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.11, а максимальная — 34.12.
Следите за динамикой First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FPXE сегодня?
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) сегодня оценивается на уровне 34.11. Инструмент торгуется в пределах 34.11 - 34.12, вчерашнее закрытие составило 34.16, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPXE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF?
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 34.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.05% и USD. Отслеживайте движения FPXE на графике в реальном времени.
Как купить акции FPXE?
Вы можете купить акции First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) по текущей цене 34.11. Ордера обычно размещаются около 34.11 или 34.41, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPXE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FPXE?
Инвестирование в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 29.26 - 36.67 и текущей цены 34.11. Многие сравнивают 1.64% и 4.38% перед размещением ордеров на 34.11 или 34.41. Изучайте ежедневные изменения цены FPXE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF?
Самая высокая цена First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) за последний год составила 36.67. Акции заметно колебались в пределах 29.26 - 36.67, сравнение с 34.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF?
Самая низкая цена First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) за год составила 29.26. Сравнение с текущими 34.11 и 29.26 - 36.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPXE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FPXE?
В прошлом First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.16 и 9.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.16
- Open
- 34.12
- Bid
- 34.11
- Ask
- 34.41
- Low
- 34.11
- High
- 34.12
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 4.38%
- Годовое изменение
- 9.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%