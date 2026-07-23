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FPXE: First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

34.01 USD 0.10 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPXE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点33.92和高点34.05进行交易。

关注First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPXE新闻

常见问题解答

FPXE股票今天的价格是多少？

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票今天的定价为34.01。它在33.92 - 34.05范围内交易，昨天的收盘价为34.11，交易量达到5。FPXE的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票是否支付股息？

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF目前的价值为34.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.73%和USD。实时查看图表以跟踪FPXE走势。

如何购买FPXE股票？

您可以以34.01的当前价格购买First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票。订单通常设置在34.01或34.31附近，而5和-0.12%显示市场活动。立即关注FPXE的实时图表更新。

如何投资FPXE股票？

投资First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF需要考虑年度范围29.26 - 36.67和当前价格34.01。许多人在以34.01或34.31下订单之前，会比较1.34%和。实时查看FPXE价格图表，了解每日变化。

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF的最高价格是36.67。在29.26 - 36.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF的绩效。

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF（FPXE）的最低价格为29.26。将其与当前的34.01和29.26 - 36.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPXE股票是什么时候拆分的？

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.11和8.73%中可见。

日范围
33.92 34.05
年范围
29.26 36.67
前一天收盘价
34.11
开盘价
34.05
卖价
34.01
买价
34.31
最低价
33.92
最高价
34.05
交易量
5
日变化
-0.29%
月变化
1.34%
6个月变化
4.07%
年变化
8.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%