FPXE: First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF
今日FPXE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点33.92和高点34.05进行交易。
关注First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPXE新闻
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常见问题解答
FPXE股票今天的价格是多少？
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票今天的定价为34.01。它在33.92 - 34.05范围内交易，昨天的收盘价为34.11，交易量达到5。FPXE的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票是否支付股息？
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF目前的价值为34.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.73%和USD。实时查看图表以跟踪FPXE走势。
如何购买FPXE股票？
您可以以34.01的当前价格购买First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票。订单通常设置在34.01或34.31附近，而5和-0.12%显示市场活动。立即关注FPXE的实时图表更新。
如何投资FPXE股票？
投资First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF需要考虑年度范围29.26 - 36.67和当前价格34.01。许多人在以34.01或34.31下订单之前，会比较1.34%和。实时查看FPXE价格图表，了解每日变化。
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF的最高价格是36.67。在29.26 - 36.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF的绩效。
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF（FPXE）的最低价格为29.26。将其与当前的34.01和29.26 - 36.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPXE股票是什么时候拆分的？
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.11和8.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.11
- 开盘价
- 34.05
- 卖价
- 34.01
- 买价
- 34.31
- 最低价
- 33.92
- 最高价
- 34.05
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 1.34%
- 6个月变化
- 4.07%
- 年变化
- 8.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%