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FPWR: First Trust EIP Power Solutions ETF

36.73 USD 0.20 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FPWR за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.61, а максимальная — 36.77.

Следите за динамикой First Trust EIP Power Solutions ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FPWR сегодня?

First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) сегодня оценивается на уровне 36.73. Инструмент торгуется в пределах 36.61 - 36.77, вчерашнее закрытие составило 36.93, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPWR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust EIP Power Solutions ETF?

First Trust EIP Power Solutions ETF в настоящее время оценивается в 36.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.61% и USD. Отслеживайте движения FPWR на графике в реальном времени.

Как купить акции FPWR?

Вы можете купить акции First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) по текущей цене 36.73. Ордера обычно размещаются около 36.73 или 37.03, тогда как 16 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPWR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FPWR?

Инвестирование в First Trust EIP Power Solutions ETF предполагает учет годового диапазона 31.85 - 38.94 и текущей цены 36.73. Многие сравнивают -0.43% и -3.11% перед размещением ордеров на 36.73 или 37.03. Изучайте ежедневные изменения цены FPWR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust EIP Power Solutions ETF?

Самая высокая цена First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) за последний год составила 38.94. Акции заметно колебались в пределах 31.85 - 38.94, сравнение с 36.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust EIP Power Solutions ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust EIP Power Solutions ETF?

Самая низкая цена First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) за год составила 31.85. Сравнение с текущими 36.73 и 31.85 - 38.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPWR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FPWR?

В прошлом First Trust EIP Power Solutions ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.93 и 13.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.61 36.77
Годовой диапазон
31.85 38.94
Предыдущее закрытие
36.93
Open
36.74
Bid
36.73
Ask
37.03
Low
36.61
High
36.77
Объем
16
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-0.43%
6-месячное изменение
-3.11%
Годовое изменение
13.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%