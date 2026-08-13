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FPWR: First Trust EIP Power Solutions ETF

37.03 USD 0.30 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPWR汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点36.77和高点37.03进行交易。

关注First Trust EIP Power Solutions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FPWR股票今天的价格是多少？

First Trust EIP Power Solutions ETF股票今天的定价为37.03。它在36.77 - 37.03范围内交易，昨天的收盘价为36.73，交易量达到13。FPWR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust EIP Power Solutions ETF股票是否支付股息？

First Trust EIP Power Solutions ETF目前的价值为37.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.54%和USD。实时查看图表以跟踪FPWR走势。

如何购买FPWR股票？

您可以以37.03的当前价格购买First Trust EIP Power Solutions ETF股票。订单通常设置在37.03或37.33附近，而13和0.24%显示市场活动。立即关注FPWR的实时图表更新。

如何投资FPWR股票？

投资First Trust EIP Power Solutions ETF需要考虑年度范围31.85 - 38.94和当前价格37.03。许多人在以37.03或37.33下订单之前，会比较0.38%和。实时查看FPWR价格图表，了解每日变化。

First Trust EIP Power Solutions ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust EIP Power Solutions ETF的最高价格是38.94。在31.85 - 38.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust EIP Power Solutions ETF的绩效。

First Trust EIP Power Solutions ETF股票的最低价格是多少？

First Trust EIP Power Solutions ETF（FPWR）的最低价格为31.85。将其与当前的37.03和31.85 - 38.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPWR股票是什么时候拆分的？

First Trust EIP Power Solutions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.73和14.54%中可见。

日范围
36.77 37.03
年范围
31.85 38.94
前一天收盘价
36.73
开盘价
36.94
卖价
37.03
买价
37.33
最低价
36.77
最高价
37.03
交易量
13
日变化
0.82%
月变化
0.38%
6个月变化
-2.32%
年变化
14.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%