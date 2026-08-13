FPWR股票今天的价格是多少？ First Trust EIP Power Solutions ETF股票今天的定价为37.03。它在36.77 - 37.03范围内交易，昨天的收盘价为36.73，交易量达到13。FPWR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust EIP Power Solutions ETF股票是否支付股息？ First Trust EIP Power Solutions ETF目前的价值为37.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.54%和USD。实时查看图表以跟踪FPWR走势。

如何购买FPWR股票？ 您可以以37.03的当前价格购买First Trust EIP Power Solutions ETF股票。订单通常设置在37.03或37.33附近，而13和0.24%显示市场活动。立即关注FPWR的实时图表更新。

如何投资FPWR股票？ 投资First Trust EIP Power Solutions ETF需要考虑年度范围31.85 - 38.94和当前价格37.03。许多人在以37.03或37.33下订单之前，会比较0.38%和。实时查看FPWR价格图表，了解每日变化。

First Trust EIP Power Solutions ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust EIP Power Solutions ETF的最高价格是38.94。在31.85 - 38.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust EIP Power Solutions ETF的绩效。

First Trust EIP Power Solutions ETF股票的最低价格是多少？ First Trust EIP Power Solutions ETF（FPWR）的最低价格为31.85。将其与当前的37.03和31.85 - 38.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。