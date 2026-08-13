FPWR: First Trust EIP Power Solutions ETF
今日FPWR汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点36.77和高点37.03进行交易。
关注First Trust EIP Power Solutions ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FPWR股票今天的价格是多少？
First Trust EIP Power Solutions ETF股票今天的定价为37.03。它在36.77 - 37.03范围内交易，昨天的收盘价为36.73，交易量达到13。FPWR的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust EIP Power Solutions ETF股票是否支付股息？
First Trust EIP Power Solutions ETF目前的价值为37.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.54%和USD。实时查看图表以跟踪FPWR走势。
如何购买FPWR股票？
您可以以37.03的当前价格购买First Trust EIP Power Solutions ETF股票。订单通常设置在37.03或37.33附近，而13和0.24%显示市场活动。立即关注FPWR的实时图表更新。
如何投资FPWR股票？
投资First Trust EIP Power Solutions ETF需要考虑年度范围31.85 - 38.94和当前价格37.03。许多人在以37.03或37.33下订单之前，会比较0.38%和。实时查看FPWR价格图表，了解每日变化。
First Trust EIP Power Solutions ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust EIP Power Solutions ETF的最高价格是38.94。在31.85 - 38.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust EIP Power Solutions ETF的绩效。
First Trust EIP Power Solutions ETF股票的最低价格是多少？
First Trust EIP Power Solutions ETF（FPWR）的最低价格为31.85。将其与当前的37.03和31.85 - 38.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPWR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPWR股票是什么时候拆分的？
First Trust EIP Power Solutions ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.73和14.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.73
- 开盘价
- 36.94
- 卖价
- 37.03
- 买价
- 37.33
- 最低价
- 36.77
- 最高价
- 37.03
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- -2.32%
- 年变化
- 14.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%