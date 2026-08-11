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FPS: Forgent Power Solutions Inc Class A
Курс FPS за сегодня изменился на -2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.55, а максимальная — 39.31.
Следите за динамикой Forgent Power Solutions Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FPS сегодня?
Forgent Power Solutions Inc Class A (FPS) сегодня оценивается на уровне 37.61. Инструмент торгуется в пределах 37.55 - 39.31, вчерашнее закрытие составило 38.70, а торговый объем достиг 6418. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Forgent Power Solutions Inc Class A?
Forgent Power Solutions Inc Class A в настоящее время оценивается в 37.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.65% и USD. Отслеживайте движения FPS на графике в реальном времени.
Как купить акции FPS?
Вы можете купить акции Forgent Power Solutions Inc Class A (FPS) по текущей цене 37.61. Ордера обычно размещаются около 37.61 или 37.91, тогда как 6418 и -4.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FPS?
Инвестирование в Forgent Power Solutions Inc Class A предполагает учет годового диапазона 25.99 - 65.56 и текущей цены 37.61. Многие сравнивают 16.62% и 9.39% перед размещением ордеров на 37.61 или 37.91. Изучайте ежедневные изменения цены FPS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Forgent Power Solutions Inc Class A?
Самая высокая цена Forgent Power Solutions Inc Class A (FPS) за последний год составила 65.56. Акции заметно колебались в пределах 25.99 - 65.56, сравнение с 38.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Forgent Power Solutions Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Forgent Power Solutions Inc Class A?
Самая низкая цена Forgent Power Solutions Inc Class A (FPS) за год составила 25.99. Сравнение с текущими 37.61 и 25.99 - 65.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FPS?
В прошлом Forgent Power Solutions Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.70 и 44.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.70
- Open
- 39.31
- Bid
- 37.61
- Ask
- 37.91
- Low
- 37.55
- High
- 39.31
- Объем
- 6.418 K
- Дневное изменение
- -2.82%
- Месячное изменение
- 16.62%
- 6-месячное изменение
- 9.39%
- Годовое изменение
- 44.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%