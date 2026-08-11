КотировкиРазделы
Валюты / FPS
Назад в Рынок акций США

FPS: Forgent Power Solutions Inc Class A

37.61 USD 1.09 (2.82%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FPS за сегодня изменился на -2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.55, а максимальная — 39.31.

Следите за динамикой Forgent Power Solutions Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FPS сегодня?

Forgent Power Solutions Inc Class A (FPS) сегодня оценивается на уровне 37.61. Инструмент торгуется в пределах 37.55 - 39.31, вчерашнее закрытие составило 38.70, а торговый объем достиг 6418. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Forgent Power Solutions Inc Class A?

Forgent Power Solutions Inc Class A в настоящее время оценивается в 37.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.65% и USD. Отслеживайте движения FPS на графике в реальном времени.

Как купить акции FPS?

Вы можете купить акции Forgent Power Solutions Inc Class A (FPS) по текущей цене 37.61. Ордера обычно размещаются около 37.61 или 37.91, тогда как 6418 и -4.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FPS?

Инвестирование в Forgent Power Solutions Inc Class A предполагает учет годового диапазона 25.99 - 65.56 и текущей цены 37.61. Многие сравнивают 16.62% и 9.39% перед размещением ордеров на 37.61 или 37.91. Изучайте ежедневные изменения цены FPS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Forgent Power Solutions Inc Class A?

Самая высокая цена Forgent Power Solutions Inc Class A (FPS) за последний год составила 65.56. Акции заметно колебались в пределах 25.99 - 65.56, сравнение с 38.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Forgent Power Solutions Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Forgent Power Solutions Inc Class A?

Самая низкая цена Forgent Power Solutions Inc Class A (FPS) за год составила 25.99. Сравнение с текущими 37.61 и 25.99 - 65.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FPS?

В прошлом Forgent Power Solutions Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.70 и 44.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.55 39.31
Годовой диапазон
25.99 65.56
Предыдущее закрытие
38.70
Open
39.31
Bid
37.61
Ask
37.91
Low
37.55
High
39.31
Объем
6.418 K
Дневное изменение
-2.82%
Месячное изменение
16.62%
6-месячное изменение
9.39%
Годовое изменение
44.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%