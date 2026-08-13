FPS: Forgent Power Solutions Inc Class A
今日FPS汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点37.54和高点39.07进行交易。
关注Forgent Power Solutions Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FPS股票今天的价格是多少？
Forgent Power Solutions Inc Class A股票今天的定价为37.74。它在37.54 - 39.07范围内交易，昨天的收盘价为37.61，交易量达到6925。FPS的实时价格图表显示了这些更新。
Forgent Power Solutions Inc Class A股票是否支付股息？
Forgent Power Solutions Inc Class A目前的价值为37.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.15%和USD。实时查看图表以跟踪FPS走势。
如何购买FPS股票？
您可以以37.74的当前价格购买Forgent Power Solutions Inc Class A股票。订单通常设置在37.74或38.04附近，而6925和-1.67%显示市场活动。立即关注FPS的实时图表更新。
如何投资FPS股票？
投资Forgent Power Solutions Inc Class A需要考虑年度范围25.99 - 65.56和当前价格37.74。许多人在以37.74或38.04下订单之前，会比较17.02%和。实时查看FPS价格图表，了解每日变化。
Forgent Power Solutions Inc Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Forgent Power Solutions Inc Class A的最高价格是65.56。在25.99 - 65.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Forgent Power Solutions Inc Class A的绩效。
Forgent Power Solutions Inc Class A股票的最低价格是多少？
Forgent Power Solutions Inc Class A（FPS）的最低价格为25.99。将其与当前的37.74和25.99 - 65.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPS股票是什么时候拆分的？
Forgent Power Solutions Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.61和45.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.61
- 开盘价
- 38.38
- 卖价
- 37.74
- 买价
- 38.04
- 最低价
- 37.54
- 最高价
- 39.07
- 交易量
- 6.925 K
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 17.02%
- 6个月变化
- 9.77%
- 年变化
- 45.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%