FPS股票今天的价格是多少？ Forgent Power Solutions Inc Class A股票今天的定价为37.74。它在37.54 - 39.07范围内交易，昨天的收盘价为37.61，交易量达到6925。FPS的实时价格图表显示了这些更新。

Forgent Power Solutions Inc Class A股票是否支付股息？ Forgent Power Solutions Inc Class A目前的价值为37.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.15%和USD。实时查看图表以跟踪FPS走势。

如何购买FPS股票？ 您可以以37.74的当前价格购买Forgent Power Solutions Inc Class A股票。订单通常设置在37.74或38.04附近，而6925和-1.67%显示市场活动。立即关注FPS的实时图表更新。

如何投资FPS股票？ 投资Forgent Power Solutions Inc Class A需要考虑年度范围25.99 - 65.56和当前价格37.74。许多人在以37.74或38.04下订单之前，会比较17.02%和。实时查看FPS价格图表，了解每日变化。

Forgent Power Solutions Inc Class A股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Forgent Power Solutions Inc Class A的最高价格是65.56。在25.99 - 65.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Forgent Power Solutions Inc Class A的绩效。

Forgent Power Solutions Inc Class A股票的最低价格是多少？ Forgent Power Solutions Inc Class A（FPS）的最低价格为25.99。将其与当前的37.74和25.99 - 65.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。