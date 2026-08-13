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FPS: Forgent Power Solutions Inc Class A

37.74 USD 0.13 (0.35%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPS汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点37.54和高点39.07进行交易。

关注Forgent Power Solutions Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

FPS股票今天的价格是多少？

Forgent Power Solutions Inc Class A股票今天的定价为37.74。它在37.54 - 39.07范围内交易，昨天的收盘价为37.61，交易量达到6925。FPS的实时价格图表显示了这些更新。

Forgent Power Solutions Inc Class A股票是否支付股息？

Forgent Power Solutions Inc Class A目前的价值为37.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注45.15%和USD。实时查看图表以跟踪FPS走势。

如何购买FPS股票？

您可以以37.74的当前价格购买Forgent Power Solutions Inc Class A股票。订单通常设置在37.74或38.04附近，而6925和-1.67%显示市场活动。立即关注FPS的实时图表更新。

如何投资FPS股票？

投资Forgent Power Solutions Inc Class A需要考虑年度范围25.99 - 65.56和当前价格37.74。许多人在以37.74或38.04下订单之前，会比较17.02%和。实时查看FPS价格图表，了解每日变化。

Forgent Power Solutions Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Forgent Power Solutions Inc Class A的最高价格是65.56。在25.99 - 65.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Forgent Power Solutions Inc Class A的绩效。

Forgent Power Solutions Inc Class A股票的最低价格是多少？

Forgent Power Solutions Inc Class A（FPS）的最低价格为25.99。将其与当前的37.74和25.99 - 65.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPS股票是什么时候拆分的？

Forgent Power Solutions Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.61和45.15%中可见。

日范围
37.54 39.07
年范围
25.99 65.56
前一天收盘价
37.61
开盘价
38.38
卖价
37.74
买价
38.04
最低价
37.54
最高价
39.07
交易量
6.925 K
日变化
0.35%
月变化
17.02%
6个月变化
9.77%
年变化
45.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%