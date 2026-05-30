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FPRO: Fidelity Real Estate Investment ETF
Курс FPRO за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 24.99.
Следите за динамикой Fidelity Real Estate Investment ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FPRO сегодня?
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 24.99 - 24.99, вчерашнее закрытие составило 25.37, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPRO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Real Estate Investment ETF?
Fidelity Real Estate Investment ETF в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.80% и USD. Отслеживайте движения FPRO на графике в реальном времени.
Как купить акции FPRO?
Вы можете купить акции Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPRO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FPRO?
Инвестирование в Fidelity Real Estate Investment ETF предполагает учет годового диапазона 21.99 - 26.14 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают -1.92% и 2.33% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены FPRO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Real Estate Investment ETF?
Самая высокая цена Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) за последний год составила 26.14. Акции заметно колебались в пределах 21.99 - 26.14, сравнение с 25.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Real Estate Investment ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Real Estate Investment ETF?
Самая низкая цена Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) за год составила 21.99. Сравнение с текущими 24.99 и 21.99 - 26.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPRO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FPRO?
В прошлом Fidelity Real Estate Investment ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.37 и 9.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.37
- Open
- 24.99
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.99
- High
- 24.99
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.50%
- Месячное изменение
- -1.92%
- 6-месячное изменение
- 2.33%
- Годовое изменение
- 9.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%