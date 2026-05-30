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FPRO: Fidelity Real Estate Investment ETF

24.99 USD 0.38 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FPRO за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 24.99.

Следите за динамикой Fidelity Real Estate Investment ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FPRO сегодня?

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 24.99 - 24.99, вчерашнее закрытие составило 25.37, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Real Estate Investment ETF?

Fidelity Real Estate Investment ETF в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.80% и USD. Отслеживайте движения FPRO на графике в реальном времени.

Как купить акции FPRO?

Вы можете купить акции Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FPRO?

Инвестирование в Fidelity Real Estate Investment ETF предполагает учет годового диапазона 21.99 - 26.14 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают -1.92% и 2.33% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены FPRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Real Estate Investment ETF?

Самая высокая цена Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) за последний год составила 26.14. Акции заметно колебались в пределах 21.99 - 26.14, сравнение с 25.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Real Estate Investment ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Real Estate Investment ETF?

Самая низкая цена Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) за год составила 21.99. Сравнение с текущими 24.99 и 21.99 - 26.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FPRO?

В прошлом Fidelity Real Estate Investment ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.37 и 9.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.99 24.99
Годовой диапазон
21.99 26.14
Предыдущее закрытие
25.37
Open
24.99
Bid
24.99
Ask
25.29
Low
24.99
High
24.99
Объем
1
Дневное изменение
-1.50%
Месячное изменение
-1.92%
6-месячное изменение
2.33%
Годовое изменение
9.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%