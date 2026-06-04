报价部分
货币 / FPRO
回到股票

FPRO: Fidelity Real Estate Investment ETF

24.92 USD 0.07 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPRO汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点24.92和高点24.92进行交易。

关注Fidelity Real Estate Investment ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPRO新闻

常见问题解答

FPRO股票今天的价格是多少？

Fidelity Real Estate Investment ETF股票今天的定价为24.92。它在24.92 - 24.92范围内交易，昨天的收盘价为24.99，交易量达到1。FPRO的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Real Estate Investment ETF股票是否支付股息？

Fidelity Real Estate Investment ETF目前的价值为24.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.49%和USD。实时查看图表以跟踪FPRO走势。

如何购买FPRO股票？

您可以以24.92的当前价格购买Fidelity Real Estate Investment ETF股票。订单通常设置在24.92或25.22附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FPRO的实时图表更新。

如何投资FPRO股票？

投资Fidelity Real Estate Investment ETF需要考虑年度范围21.99 - 26.14和当前价格24.92。许多人在以24.92或25.22下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看FPRO价格图表，了解每日变化。

Fidelity Real Estate Investment ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Real Estate Investment ETF的最高价格是26.14。在21.99 - 26.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Real Estate Investment ETF的绩效。

Fidelity Real Estate Investment ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Real Estate Investment ETF（FPRO）的最低价格为21.99。将其与当前的24.92和21.99 - 26.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPRO股票是什么时候拆分的？

Fidelity Real Estate Investment ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.99和9.49%中可见。

日范围
24.92 24.92
年范围
21.99 26.14
前一天收盘价
24.99
开盘价
24.92
卖价
24.92
买价
25.22
最低价
24.92
最高价
24.92
交易量
1
日变化
-0.28%
月变化
-2.20%
6个月变化
2.05%
年变化
9.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%