FPRO: Fidelity Real Estate Investment ETF
今日FPRO汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点24.92和高点24.92进行交易。
关注Fidelity Real Estate Investment ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FPRO股票今天的价格是多少？
Fidelity Real Estate Investment ETF股票今天的定价为24.92。它在24.92 - 24.92范围内交易，昨天的收盘价为24.99，交易量达到1。FPRO的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Real Estate Investment ETF股票是否支付股息？
Fidelity Real Estate Investment ETF目前的价值为24.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.49%和USD。实时查看图表以跟踪FPRO走势。
如何购买FPRO股票？
您可以以24.92的当前价格购买Fidelity Real Estate Investment ETF股票。订单通常设置在24.92或25.22附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FPRO的实时图表更新。
如何投资FPRO股票？
投资Fidelity Real Estate Investment ETF需要考虑年度范围21.99 - 26.14和当前价格24.92。许多人在以24.92或25.22下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看FPRO价格图表，了解每日变化。
Fidelity Real Estate Investment ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Real Estate Investment ETF的最高价格是26.14。在21.99 - 26.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Real Estate Investment ETF的绩效。
Fidelity Real Estate Investment ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Real Estate Investment ETF（FPRO）的最低价格为21.99。将其与当前的24.92和21.99 - 26.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPRO股票是什么时候拆分的？
Fidelity Real Estate Investment ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.99和9.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.99
- 开盘价
- 24.92
- 卖价
- 24.92
- 买价
- 25.22
- 最低价
- 24.92
- 最高价
- 24.92
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- -2.20%
- 6个月变化
- 2.05%
- 年变化
- 9.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%