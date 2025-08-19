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FPFD: Fidelity Preferred Securities & Income ETF

21.23 USD 0.05 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FPFD за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.23, а максимальная — 21.29.

Следите за динамикой Fidelity Preferred Securities & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FPFD сегодня?

Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) сегодня оценивается на уровне 21.23. Инструмент торгуется в пределах 21.23 - 21.29, вчерашнее закрытие составило 21.28, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPFD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Preferred Securities & Income ETF?

Fidelity Preferred Securities & Income ETF в настоящее время оценивается в 21.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.44% и USD. Отслеживайте движения FPFD на графике в реальном времени.

Как купить акции FPFD?

Вы можете купить акции Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) по текущей цене 21.23. Ордера обычно размещаются около 21.23 или 21.53, тогда как 10 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPFD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FPFD?

Инвестирование в Fidelity Preferred Securities & Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.19 - 22.33 и текущей цены 21.23. Многие сравнивают -0.23% и -3.28% перед размещением ордеров на 21.23 или 21.53. Изучайте ежедневные изменения цены FPFD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Preferred Securities & Income ETF?

Самая высокая цена Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) за последний год составила 22.33. Акции заметно колебались в пределах 21.19 - 22.33, сравнение с 21.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Preferred Securities & Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Preferred Securities & Income ETF?

Самая низкая цена Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) за год составила 21.19. Сравнение с текущими 21.23 и 21.19 - 22.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPFD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FPFD?

В прошлом Fidelity Preferred Securities & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.28 и -2.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.23 21.29
Годовой диапазон
21.19 22.33
Предыдущее закрытие
21.28
Open
21.29
Bid
21.23
Ask
21.53
Low
21.23
High
21.29
Объем
10
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-0.23%
6-месячное изменение
-3.28%
Годовое изменение
-2.44%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%