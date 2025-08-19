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FPFD: Fidelity Preferred Securities & Income ETF
Курс FPFD за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.23, а максимальная — 21.29.
Следите за динамикой Fidelity Preferred Securities & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FPFD сегодня?
Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) сегодня оценивается на уровне 21.23. Инструмент торгуется в пределах 21.23 - 21.29, вчерашнее закрытие составило 21.28, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPFD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Preferred Securities & Income ETF?
Fidelity Preferred Securities & Income ETF в настоящее время оценивается в 21.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.44% и USD. Отслеживайте движения FPFD на графике в реальном времени.
Как купить акции FPFD?
Вы можете купить акции Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) по текущей цене 21.23. Ордера обычно размещаются около 21.23 или 21.53, тогда как 10 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPFD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FPFD?
Инвестирование в Fidelity Preferred Securities & Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.19 - 22.33 и текущей цены 21.23. Многие сравнивают -0.23% и -3.28% перед размещением ордеров на 21.23 или 21.53. Изучайте ежедневные изменения цены FPFD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Preferred Securities & Income ETF?
Самая высокая цена Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) за последний год составила 22.33. Акции заметно колебались в пределах 21.19 - 22.33, сравнение с 21.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Preferred Securities & Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Preferred Securities & Income ETF?
Самая низкая цена Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) за год составила 21.19. Сравнение с текущими 21.23 и 21.19 - 22.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPFD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FPFD?
В прошлом Fidelity Preferred Securities & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.28 и -2.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.28
- Open
- 21.29
- Bid
- 21.23
- Ask
- 21.53
- Low
- 21.23
- High
- 21.29
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -0.23%
- 6-месячное изменение
- -3.28%
- Годовое изменение
- -2.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%