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FPFD: Fidelity Preferred Securities & Income ETF

21.21 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPFD汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.21和高点21.24进行交易。

关注Fidelity Preferred Securities & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPFD新闻

常见问题解答

FPFD股票今天的价格是多少？

Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票今天的定价为21.21。它在21.21 - 21.24范围内交易，昨天的收盘价为21.23，交易量达到13。FPFD的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票是否支付股息？

Fidelity Preferred Securities & Income ETF目前的价值为21.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.53%和USD。实时查看图表以跟踪FPFD走势。

如何购买FPFD股票？

您可以以21.21的当前价格购买Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票。订单通常设置在21.21或21.51附近，而13和-0.09%显示市场活动。立即关注FPFD的实时图表更新。

如何投资FPFD股票？

投资Fidelity Preferred Securities & Income ETF需要考虑年度范围21.19 - 22.33和当前价格21.21。许多人在以21.21或21.51下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看FPFD价格图表，了解每日变化。

Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Preferred Securities & Income ETF的最高价格是22.33。在21.19 - 22.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Preferred Securities & Income ETF的绩效。

Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Preferred Securities & Income ETF（FPFD）的最低价格为21.19。将其与当前的21.21和21.19 - 22.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPFD股票是什么时候拆分的？

Fidelity Preferred Securities & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.23和-2.53%中可见。

日范围
21.21 21.24
年范围
21.19 22.33
前一天收盘价
21.23
开盘价
21.23
卖价
21.21
买价
21.51
最低价
21.21
最高价
21.24
交易量
13
日变化
-0.09%
月变化
-0.33%
6个月变化
-3.37%
年变化
-2.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%