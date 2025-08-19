FPFD: Fidelity Preferred Securities & Income ETF
今日FPFD汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点21.21和高点21.24进行交易。
关注Fidelity Preferred Securities & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FPFD股票今天的价格是多少？
Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票今天的定价为21.21。它在21.21 - 21.24范围内交易，昨天的收盘价为21.23，交易量达到13。FPFD的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票是否支付股息？
Fidelity Preferred Securities & Income ETF目前的价值为21.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.53%和USD。实时查看图表以跟踪FPFD走势。
如何购买FPFD股票？
您可以以21.21的当前价格购买Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票。订单通常设置在21.21或21.51附近，而13和-0.09%显示市场活动。立即关注FPFD的实时图表更新。
如何投资FPFD股票？
投资Fidelity Preferred Securities & Income ETF需要考虑年度范围21.19 - 22.33和当前价格21.21。许多人在以21.21或21.51下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看FPFD价格图表，了解每日变化。
Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Preferred Securities & Income ETF的最高价格是22.33。在21.19 - 22.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Preferred Securities & Income ETF的绩效。
Fidelity Preferred Securities & Income ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Preferred Securities & Income ETF（FPFD）的最低价格为21.19。将其与当前的21.21和21.19 - 22.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPFD股票是什么时候拆分的？
Fidelity Preferred Securities & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.23和-2.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.23
- 开盘价
- 21.23
- 卖价
- 21.21
- 买价
- 21.51
- 最低价
- 21.21
- 最高价
- 21.24
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- -0.33%
- 6个月变化
- -3.37%
- 年变化
- -2.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%