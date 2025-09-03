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FPF: First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo

17.75 USD 0.07 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FPF за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.60, а максимальная — 17.84.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FPF сегодня?

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) сегодня оценивается на уровне 17.75. Инструмент торгуется в пределах 17.60 - 17.84, вчерашнее закрытие составило 17.68, а торговый объем достиг 178. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo?

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo в настоящее время оценивается в 17.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.03% и USD. Отслеживайте движения FPF на графике в реальном времени.

Как купить акции FPF?

Вы можете купить акции First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) по текущей цене 17.75. Ордера обычно размещаются около 17.75 или 18.05, тогда как 178 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FPF?

Инвестирование в First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo предполагает учет годового диапазона 17.22 - 19.36 и текущей цены 17.75. Многие сравнивают 1.14% и -6.51% перед размещением ордеров на 17.75 или 18.05. Изучайте ежедневные изменения цены FPF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo?

Самая высокая цена First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) за последний год составила 19.36. Акции заметно колебались в пределах 17.22 - 19.36, сравнение с 17.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo?

Самая низкая цена First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) за год составила 17.22. Сравнение с текущими 17.75 и 17.22 - 19.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FPF?

В прошлом First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.68 и -6.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.60 17.84
Годовой диапазон
17.22 19.36
Предыдущее закрытие
17.68
Open
17.66
Bid
17.75
Ask
18.05
Low
17.60
High
17.84
Объем
178
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
1.14%
6-месячное изменение
-6.51%
Годовое изменение
-6.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%