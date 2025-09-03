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FPF: First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo
Курс FPF за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.60, а максимальная — 17.84.
Следите за динамикой First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FPF сегодня?
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) сегодня оценивается на уровне 17.75. Инструмент торгуется в пределах 17.60 - 17.84, вчерашнее закрытие составило 17.68, а торговый объем достиг 178. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo?
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo в настоящее время оценивается в 17.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.03% и USD. Отслеживайте движения FPF на графике в реальном времени.
Как купить акции FPF?
Вы можете купить акции First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) по текущей цене 17.75. Ордера обычно размещаются около 17.75 или 18.05, тогда как 178 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FPF?
Инвестирование в First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo предполагает учет годового диапазона 17.22 - 19.36 и текущей цены 17.75. Многие сравнивают 1.14% и -6.51% перед размещением ордеров на 17.75 или 18.05. Изучайте ежедневные изменения цены FPF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo?
Самая высокая цена First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) за последний год составила 19.36. Акции заметно колебались в пределах 17.22 - 19.36, сравнение с 17.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo?
Самая низкая цена First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) за год составила 17.22. Сравнение с текущими 17.75 и 17.22 - 19.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FPF?
В прошлом First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.68 и -6.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.68
- Open
- 17.66
- Bid
- 17.75
- Ask
- 18.05
- Low
- 17.60
- High
- 17.84
- Объем
- 178
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- -6.51%
- Годовое изменение
- -6.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%