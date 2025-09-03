First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) сегодня оценивается на уровне 17.75. Инструмент торгуется в пределах 17.60 - 17.84, вчерашнее закрытие составило 17.68, а торговый объем достиг 178. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPF в реальном времени.

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo в настоящее время оценивается в 17.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.03% и USD. Отслеживайте движения FPF на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) по текущей цене 17.75. Ордера обычно размещаются около 17.75 или 18.05, тогда как 178 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPF на графике в реальном времени.

Инвестирование в First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo предполагает учет годового диапазона 17.22 - 19.36 и текущей цены 17.75. Многие сравнивают 1.14% и -6.51% перед размещением ордеров на 17.75 или 18.05. Изучайте ежедневные изменения цены FPF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo?

Самая высокая цена First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo (FPF) за последний год составила 19.36. Акции заметно колебались в пределах 17.22 - 19.36, сравнение с 17.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo на графике в реальном времени.