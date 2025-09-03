FPF: First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo
今日FPF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点17.70和高点17.84进行交易。
关注First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPF新闻
- FPF: Positive Returns But Not Enough Appeal Here (NYSE:FPF)
- FPF: Dividend Can Be Sustained But Not A Buy Yet (NYSE:FPF)
- HPS: Improved Valuation, But Buy Case Still Elusive (NYSE:HPS)
- First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund declares monthly dividend
- PFD: The Risks Here Could Be Greater Than Believed (NYSE:PFD)
- LDP Should Outperform Preferred Stock ETFs If The Fed Keeps Cutting
- FPF: Preferred Exposure Benefiting From A Friendlier Rate Environment
- PTA: Long Duration Could Weigh On Real Returns (NYSE:PTA)
常见问题解答
FPF股票今天的价格是多少？
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票今天的定价为17.75。它在17.70 - 17.84范围内交易，昨天的收盘价为17.75，交易量达到231。FPF的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票是否支付股息？
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo目前的价值为17.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.03%和USD。实时查看图表以跟踪FPF走势。
如何购买FPF股票？
您可以以17.75的当前价格购买First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票。订单通常设置在17.75或18.05附近，而231和0.00%显示市场活动。立即关注FPF的实时图表更新。
如何投资FPF股票？
投资First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo需要考虑年度范围17.22 - 19.36和当前价格17.75。许多人在以17.75或18.05下订单之前，会比较1.14%和。实时查看FPF价格图表，了解每日变化。
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo的最高价格是19.36。在17.22 - 19.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo的绩效。
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票的最低价格是多少？
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo（FPF）的最低价格为17.22。将其与当前的17.75和17.22 - 19.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPF股票是什么时候拆分的？
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.75和-6.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.75
- 开盘价
- 17.75
- 卖价
- 17.75
- 买价
- 18.05
- 最低价
- 17.70
- 最高价
- 17.84
- 交易量
- 231
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.14%
- 6个月变化
- -6.51%
- 年变化
- -6.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%