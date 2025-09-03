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FPF: First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo

17.75 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点17.70和高点17.84进行交易。

关注First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPF新闻

常见问题解答

FPF股票今天的价格是多少？

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票今天的定价为17.75。它在17.70 - 17.84范围内交易，昨天的收盘价为17.75，交易量达到231。FPF的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票是否支付股息？

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo目前的价值为17.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.03%和USD。实时查看图表以跟踪FPF走势。

如何购买FPF股票？

您可以以17.75的当前价格购买First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票。订单通常设置在17.75或18.05附近，而231和0.00%显示市场活动。立即关注FPF的实时图表更新。

如何投资FPF股票？

投资First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo需要考虑年度范围17.22 - 19.36和当前价格17.75。许多人在以17.75或18.05下订单之前，会比较1.14%和。实时查看FPF价格图表，了解每日变化。

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo的最高价格是19.36。在17.22 - 19.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo的绩效。

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo股票的最低价格是多少？

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo（FPF）的最低价格为17.22。将其与当前的17.75和17.22 - 19.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPF股票是什么时候拆分的？

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Commo历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.75和-6.03%中可见。

日范围
17.70 17.84
年范围
17.22 19.36
前一天收盘价
17.75
开盘价
17.75
卖价
17.75
买价
18.05
最低价
17.70
最高价
17.84
交易量
231
日变化
0.00%
月变化
1.14%
6个月变化
-6.51%
年变化
-6.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%