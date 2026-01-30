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FPA: First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

48.24 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FPA за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.65, а максимальная — 48.28.

Следите за динамикой First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FPA сегодня?

First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) сегодня оценивается на уровне 48.24. Инструмент торгуется в пределах 47.65 - 48.28, вчерашнее закрытие составило 48.31, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund?

First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 48.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.02% и USD. Отслеживайте движения FPA на графике в реальном времени.

Как купить акции FPA?

Вы можете купить акции First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) по текущей цене 48.24. Ордера обычно размещаются около 48.24 или 48.54, тогда как 5 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FPA?

Инвестирование в First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 35.73 - 58.89 и текущей цены 48.24. Многие сравнивают 7.58% и -1.55% перед размещением ордеров на 48.24 или 48.54. Изучайте ежедневные изменения цены FPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) за последний год составила 58.89. Акции заметно колебались в пределах 35.73 - 58.89, сравнение с 48.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) за год составила 35.73. Сравнение с текущими 48.24 и 35.73 - 58.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FPA?

В прошлом First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.31 и 32.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.65 48.28
Годовой диапазон
35.73 58.89
Предыдущее закрытие
48.31
Open
47.65
Bid
48.24
Ask
48.54
Low
47.65
High
48.28
Объем
5
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
7.58%
6-месячное изменение
-1.55%
Годовое изменение
32.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%