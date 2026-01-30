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FPA: First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund
Курс FPA за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.65, а максимальная — 48.28.
Следите за динамикой First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FPA сегодня?
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) сегодня оценивается на уровне 48.24. Инструмент торгуется в пределах 47.65 - 48.28, вчерашнее закрытие составило 48.31, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund?
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 48.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.02% и USD. Отслеживайте движения FPA на графике в реальном времени.
Как купить акции FPA?
Вы можете купить акции First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) по текущей цене 48.24. Ордера обычно размещаются около 48.24 или 48.54, тогда как 5 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FPA?
Инвестирование в First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 35.73 - 58.89 и текущей цены 48.24. Многие сравнивают 7.58% и -1.55% перед размещением ордеров на 48.24 или 48.54. Изучайте ежедневные изменения цены FPA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) за последний год составила 58.89. Акции заметно колебались в пределах 35.73 - 58.89, сравнение с 48.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) за год составила 35.73. Сравнение с текущими 48.24 и 35.73 - 58.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FPA?
В прошлом First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.31 и 32.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.31
- Open
- 47.65
- Bid
- 48.24
- Ask
- 48.54
- Low
- 47.65
- High
- 48.28
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 7.58%
- 6-месячное изменение
- -1.55%
- Годовое изменение
- 32.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%