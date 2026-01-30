FPA股票今天的价格是多少？ 第一信托亚太地区股票今天的定价为47.78。它在47.78 - 47.86范围内交易，昨天的收盘价为48.24，交易量达到2。FPA的实时价格图表显示了这些更新。

第一信托亚太地区股票是否支付股息？ 第一信托亚太地区目前的价值为47.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.76%和USD。实时查看图表以跟踪FPA走势。

如何购买FPA股票？ 您可以以47.78的当前价格购买第一信托亚太地区股票。订单通常设置在47.78或48.08附近，而2和-0.17%显示市场活动。立即关注FPA的实时图表更新。

如何投资FPA股票？ 投资第一信托亚太地区需要考虑年度范围35.73 - 58.89和当前价格47.78。许多人在以47.78或48.08下订单之前，会比较6.56%和。实时查看FPA价格图表，了解每日变化。

第一信托亚太地区股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，第一信托亚太地区的最高价格是58.89。在35.73 - 58.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪第一信托亚太地区的绩效。

第一信托亚太地区股票的最低价格是多少？ 第一信托亚太地区（FPA）的最低价格为35.73。将其与当前的47.78和35.73 - 58.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。