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FPA: 第一信托亚太地区

47.78 USD 0.46 (0.95%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPA汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点47.78和高点47.86进行交易。

关注第一信托亚太地区动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • H1
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FPA新闻

常见问题解答

FPA股票今天的价格是多少？

第一信托亚太地区股票今天的定价为47.78。它在47.78 - 47.86范围内交易，昨天的收盘价为48.24，交易量达到2。FPA的实时价格图表显示了这些更新。

第一信托亚太地区股票是否支付股息？

第一信托亚太地区目前的价值为47.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.76%和USD。实时查看图表以跟踪FPA走势。

如何购买FPA股票？

您可以以47.78的当前价格购买第一信托亚太地区股票。订单通常设置在47.78或48.08附近，而2和-0.17%显示市场活动。立即关注FPA的实时图表更新。

如何投资FPA股票？

投资第一信托亚太地区需要考虑年度范围35.73 - 58.89和当前价格47.78。许多人在以47.78或48.08下订单之前，会比较6.56%和。实时查看FPA价格图表，了解每日变化。

第一信托亚太地区股票的最高价格是多少？

在过去一年中，第一信托亚太地区的最高价格是58.89。在35.73 - 58.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪第一信托亚太地区的绩效。

第一信托亚太地区股票的最低价格是多少？

第一信托亚太地区（FPA）的最低价格为35.73。将其与当前的47.78和35.73 - 58.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPA股票是什么时候拆分的？

第一信托亚太地区历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.24和30.76%中可见。

日范围
47.78 47.86
年范围
35.73 58.89
前一天收盘价
48.24
开盘价
47.86
卖价
47.78
买价
48.08
最低价
47.78
最高价
47.86
交易量
2
日变化
-0.95%
月变化
6.56%
6个月变化
-2.49%
年变化
30.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%