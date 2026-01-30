FPA: 第一信托亚太地区
今日FPA汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点47.78和高点47.86进行交易。
关注第一信托亚太地区动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FPA股票今天的价格是多少？
第一信托亚太地区股票今天的定价为47.78。它在47.78 - 47.86范围内交易，昨天的收盘价为48.24，交易量达到2。FPA的实时价格图表显示了这些更新。
第一信托亚太地区股票是否支付股息？
第一信托亚太地区目前的价值为47.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.76%和USD。实时查看图表以跟踪FPA走势。
如何购买FPA股票？
您可以以47.78的当前价格购买第一信托亚太地区股票。订单通常设置在47.78或48.08附近，而2和-0.17%显示市场活动。立即关注FPA的实时图表更新。
如何投资FPA股票？
投资第一信托亚太地区需要考虑年度范围35.73 - 58.89和当前价格47.78。许多人在以47.78或48.08下订单之前，会比较6.56%和。实时查看FPA价格图表，了解每日变化。
第一信托亚太地区股票的最高价格是多少？
在过去一年中，第一信托亚太地区的最高价格是58.89。在35.73 - 58.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪第一信托亚太地区的绩效。
第一信托亚太地区股票的最低价格是多少？
第一信托亚太地区（FPA）的最低价格为35.73。将其与当前的47.78和35.73 - 58.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPA股票是什么时候拆分的？
第一信托亚太地区历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.24和30.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.24
- 开盘价
- 47.86
- 卖价
- 47.78
- 买价
- 48.08
- 最低价
- 47.78
- 最高价
- 47.86
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- 6.56%
- 6个月变化
- -2.49%
- 年变化
- 30.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%