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FOXY: Simplify Currency Strategy ETF

28.26 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FOXY за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.21, а максимальная — 28.28.

Следите за динамикой Simplify Currency Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FOXY сегодня?

Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) сегодня оценивается на уровне 28.26. Инструмент торгуется в пределах 28.21 - 28.28, вчерашнее закрытие составило 28.24, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOXY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Currency Strategy ETF?

Simplify Currency Strategy ETF в настоящее время оценивается в 28.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.86% и USD. Отслеживайте движения FOXY на графике в реальном времени.

Как купить акции FOXY?

Вы можете купить акции Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) по текущей цене 28.26. Ордера обычно размещаются около 28.26 или 28.56, тогда как 82 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOXY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FOXY?

Инвестирование в Simplify Currency Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 26.93 - 32.20 и текущей цены 28.26. Многие сравнивают 0.14% и -4.43% перед размещением ордеров на 28.26 или 28.56. Изучайте ежедневные изменения цены FOXY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Currency Strategy ETF?

Самая высокая цена Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) за последний год составила 32.20. Акции заметно колебались в пределах 26.93 - 32.20, сравнение с 28.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Currency Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Currency Strategy ETF?

Самая низкая цена Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) за год составила 26.93. Сравнение с текущими 28.26 и 26.93 - 32.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOXY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FOXY?

В прошлом Simplify Currency Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.24 и 4.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.21 28.28
Годовой диапазон
26.93 32.20
Предыдущее закрытие
28.24
Open
28.21
Bid
28.26
Ask
28.56
Low
28.21
High
28.28
Объем
82
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-4.43%
Годовое изменение
4.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%