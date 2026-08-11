- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FOXY: Simplify Currency Strategy ETF
Курс FOXY за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.21, а максимальная — 28.28.
Следите за динамикой Simplify Currency Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FOXY сегодня?
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) сегодня оценивается на уровне 28.26. Инструмент торгуется в пределах 28.21 - 28.28, вчерашнее закрытие составило 28.24, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOXY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Currency Strategy ETF?
Simplify Currency Strategy ETF в настоящее время оценивается в 28.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.86% и USD. Отслеживайте движения FOXY на графике в реальном времени.
Как купить акции FOXY?
Вы можете купить акции Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) по текущей цене 28.26. Ордера обычно размещаются около 28.26 или 28.56, тогда как 82 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOXY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FOXY?
Инвестирование в Simplify Currency Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 26.93 - 32.20 и текущей цены 28.26. Многие сравнивают 0.14% и -4.43% перед размещением ордеров на 28.26 или 28.56. Изучайте ежедневные изменения цены FOXY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Currency Strategy ETF?
Самая высокая цена Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) за последний год составила 32.20. Акции заметно колебались в пределах 26.93 - 32.20, сравнение с 28.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Currency Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Currency Strategy ETF?
Самая низкая цена Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) за год составила 26.93. Сравнение с текущими 28.26 и 26.93 - 32.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOXY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FOXY?
В прошлом Simplify Currency Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.24 и 4.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.24
- Open
- 28.21
- Bid
- 28.26
- Ask
- 28.56
- Low
- 28.21
- High
- 28.28
- Объем
- 82
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -4.43%
- Годовое изменение
- 4.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%