FOXY: Simplify Currency Strategy ETF
今日FOXY汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点28.05和高点28.19进行交易。
关注Simplify Currency Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FOXY股票今天的价格是多少？
Simplify Currency Strategy ETF股票今天的定价为28.11。它在28.05 - 28.19范围内交易，昨天的收盘价为28.26，交易量达到70。FOXY的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Currency Strategy ETF股票是否支付股息？
Simplify Currency Strategy ETF目前的价值为28.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.30%和USD。实时查看图表以跟踪FOXY走势。
如何购买FOXY股票？
您可以以28.11的当前价格购买Simplify Currency Strategy ETF股票。订单通常设置在28.11或28.41附近，而70和-0.21%显示市场活动。立即关注FOXY的实时图表更新。
如何投资FOXY股票？
投资Simplify Currency Strategy ETF需要考虑年度范围26.93 - 32.20和当前价格28.11。许多人在以28.11或28.41下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看FOXY价格图表，了解每日变化。
Simplify Currency Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Currency Strategy ETF的最高价格是32.20。在26.93 - 32.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Currency Strategy ETF的绩效。
Simplify Currency Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Currency Strategy ETF（FOXY）的最低价格为26.93。将其与当前的28.11和26.93 - 32.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOXY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FOXY股票是什么时候拆分的？
Simplify Currency Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.26和4.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.26
- 开盘价
- 28.17
- 卖价
- 28.11
- 买价
- 28.41
- 最低价
- 28.05
- 最高价
- 28.19
- 交易量
- 70
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- -4.94%
- 年变化
- 4.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%