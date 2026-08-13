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FOXY: Simplify Currency Strategy ETF

28.11 USD 0.15 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FOXY汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点28.05和高点28.19进行交易。

关注Simplify Currency Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FOXY股票今天的价格是多少？

Simplify Currency Strategy ETF股票今天的定价为28.11。它在28.05 - 28.19范围内交易，昨天的收盘价为28.26，交易量达到70。FOXY的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Currency Strategy ETF股票是否支付股息？

Simplify Currency Strategy ETF目前的价值为28.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.30%和USD。实时查看图表以跟踪FOXY走势。

如何购买FOXY股票？

您可以以28.11的当前价格购买Simplify Currency Strategy ETF股票。订单通常设置在28.11或28.41附近，而70和-0.21%显示市场活动。立即关注FOXY的实时图表更新。

如何投资FOXY股票？

投资Simplify Currency Strategy ETF需要考虑年度范围26.93 - 32.20和当前价格28.11。许多人在以28.11或28.41下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看FOXY价格图表，了解每日变化。

Simplify Currency Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Currency Strategy ETF的最高价格是32.20。在26.93 - 32.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Currency Strategy ETF的绩效。

Simplify Currency Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Currency Strategy ETF（FOXY）的最低价格为26.93。将其与当前的28.11和26.93 - 32.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOXY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FOXY股票是什么时候拆分的？

Simplify Currency Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.26和4.30%中可见。

日范围
28.05 28.19
年范围
26.93 32.20
前一天收盘价
28.26
开盘价
28.17
卖价
28.11
买价
28.41
最低价
28.05
最高价
28.19
交易量
70
日变化
-0.53%
月变化
-0.39%
6个月变化
-4.94%
年变化
4.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%