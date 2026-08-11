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FOWF: Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF
Курс FOWF за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.10, а максимальная — 37.25.
Следите за динамикой Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FOWF сегодня?
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) сегодня оценивается на уровне 37.25. Инструмент торгуется в пределах 37.10 - 37.25, вчерашнее закрытие составило 36.72, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOWF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF?
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF в настоящее время оценивается в 37.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.60% и USD. Отслеживайте движения FOWF на графике в реальном времени.
Как купить акции FOWF?
Вы можете купить акции Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) по текущей цене 37.25. Ордера обычно размещаются около 37.25 или 37.55, тогда как 5 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOWF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FOWF?
Инвестирование в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF предполагает учет годового диапазона 31.32 - 37.25 и текущей цены 37.25. Многие сравнивают 2.99% и 7.26% перед размещением ордеров на 37.25 или 37.55. Изучайте ежедневные изменения цены FOWF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF?
Самая высокая цена Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) за последний год составила 37.25. Акции заметно колебались в пределах 31.32 - 37.25, сравнение с 36.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF?
Самая низкая цена Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) за год составила 31.32. Сравнение с текущими 37.25 и 31.32 - 37.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOWF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FOWF?
В прошлом Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.72 и 8.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.72
- Open
- 37.16
- Bid
- 37.25
- Ask
- 37.55
- Low
- 37.10
- High
- 37.25
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 1.44%
- Месячное изменение
- 2.99%
- 6-месячное изменение
- 7.26%
- Годовое изменение
- 8.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%