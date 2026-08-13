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FOWF: Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

37.29 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FOWF汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点37.29和高点37.29进行交易。

关注Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FOWF股票今天的价格是多少？

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票今天的定价为37.29。它在37.29 - 37.29范围内交易，昨天的收盘价为37.25，交易量达到1。FOWF的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票是否支付股息？

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF目前的价值为37.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.72%和USD。实时查看图表以跟踪FOWF走势。

如何购买FOWF股票？

您可以以37.29的当前价格购买Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票。订单通常设置在37.29或37.59附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FOWF的实时图表更新。

如何投资FOWF股票？

投资Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF需要考虑年度范围31.32 - 37.29和当前价格37.29。许多人在以37.29或37.59下订单之前，会比较3.10%和。实时查看FOWF价格图表，了解每日变化。

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF的最高价格是37.29。在31.32 - 37.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF的绩效。

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF（FOWF）的最低价格为31.32。将其与当前的37.29和31.32 - 37.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOWF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FOWF股票是什么时候拆分的？

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.25和8.72%中可见。

日范围
37.29 37.29
年范围
31.32 37.29
前一天收盘价
37.25
开盘价
37.29
卖价
37.29
买价
37.59
最低价
37.29
最高价
37.29
交易量
1
日变化
0.11%
月变化
3.10%
6个月变化
7.37%
年变化
8.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%