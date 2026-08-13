FOWF股票今天的价格是多少？ Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票今天的定价为37.29。它在37.29 - 37.29范围内交易，昨天的收盘价为37.25，交易量达到1。FOWF的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票是否支付股息？ Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF目前的价值为37.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.72%和USD。实时查看图表以跟踪FOWF走势。

如何购买FOWF股票？ 您可以以37.29的当前价格购买Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票。订单通常设置在37.29或37.59附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FOWF的实时图表更新。

如何投资FOWF股票？ 投资Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF需要考虑年度范围31.32 - 37.29和当前价格37.29。许多人在以37.29或37.59下订单之前，会比较3.10%和。实时查看FOWF价格图表，了解每日变化。

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF的最高价格是37.29。在31.32 - 37.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF的绩效。

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF股票的最低价格是多少？ Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF（FOWF）的最低价格为31.32。将其与当前的37.29和31.32 - 37.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOWF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。