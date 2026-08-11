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FOFO: Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.

2.59 USD 0.14 (5.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FOFO за сегодня изменился на 5.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.33, а максимальная — 2.61.

Следите за динамикой Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FOFO сегодня?

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. (FOFO) сегодня оценивается на уровне 2.59. Инструмент торгуется в пределах 2.33 - 2.61, вчерашнее закрытие составило 2.45, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOFO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.?

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 2.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.67% и USD. Отслеживайте движения FOFO на графике в реальном времени.

Как купить акции FOFO?

Вы можете купить акции Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. (FOFO) по текущей цене 2.59. Ордера обычно размещаются около 2.59 или 2.89, тогда как 23 и 9.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOFO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FOFO?

Инвестирование в Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 1.76 - 68.00 и текущей цены 2.59. Многие сравнивают 10.21% и -16.45% перед размещением ордеров на 2.59 или 2.89. Изучайте ежедневные изменения цены FOFO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.?

Самая высокая цена Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. (FOFO) за последний год составила 68.00. Акции заметно колебались в пределах 1.76 - 68.00, сравнение с 2.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.?

Самая низкая цена Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. (FOFO) за год составила 1.76. Сравнение с текущими 2.59 и 1.76 - 68.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOFO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FOFO?

В прошлом Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.45 и -50.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.33 2.61
Годовой диапазон
1.76 68.00
Предыдущее закрытие
2.45
Open
2.36
Bid
2.59
Ask
2.89
Low
2.33
High
2.61
Объем
23
Дневное изменение
5.71%
Месячное изменение
10.21%
6-месячное изменение
-16.45%
Годовое изменение
-50.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%