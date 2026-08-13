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FOFO: Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.

2.57 USD 0.02 (0.77%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FOFO汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点2.52和高点2.58进行交易。

关注Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FOFO股票今天的价格是多少？

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票今天的定价为2.57。它在2.52 - 2.58范围内交易，昨天的收盘价为2.59，交易量达到24。FOFO的实时价格图表显示了这些更新。

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票是否支付股息？

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.目前的价值为2.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.05%和USD。实时查看图表以跟踪FOFO走势。

如何购买FOFO股票？

您可以以2.57的当前价格购买Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票。订单通常设置在2.57或2.87附近，而24和-0.39%显示市场活动。立即关注FOFO的实时图表更新。

如何投资FOFO股票？

投资Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.需要考虑年度范围1.76 - 68.00和当前价格2.57。许多人在以2.57或2.87下订单之前，会比较9.36%和。实时查看FOFO价格图表，了解每日变化。

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.的最高价格是68.00。在1.76 - 68.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.的绩效。

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票的最低价格是多少？

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.（FOFO）的最低价格为1.76。将其与当前的2.57和1.76 - 68.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOFO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FOFO股票是什么时候拆分的？

Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.59和-51.05%中可见。

日范围
2.52 2.58
年范围
1.76 68.00
前一天收盘价
2.59
开盘价
2.58
卖价
2.57
买价
2.87
最低价
2.52
最高价
2.58
交易量
24
日变化
-0.77%
月变化
9.36%
6个月变化
-17.10%
年变化
-51.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%