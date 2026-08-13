FOFO: Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.
今日FOFO汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点2.52和高点2.58进行交易。
关注Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FOFO股票今天的价格是多少？
Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票今天的定价为2.57。它在2.52 - 2.58范围内交易，昨天的收盘价为2.59，交易量达到24。FOFO的实时价格图表显示了这些更新。
Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票是否支付股息？
Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.目前的价值为2.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.05%和USD。实时查看图表以跟踪FOFO走势。
如何购买FOFO股票？
您可以以2.57的当前价格购买Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票。订单通常设置在2.57或2.87附近，而24和-0.39%显示市场活动。立即关注FOFO的实时图表更新。
如何投资FOFO股票？
投资Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.需要考虑年度范围1.76 - 68.00和当前价格2.57。许多人在以2.57或2.87下订单之前，会比较9.36%和。实时查看FOFO价格图表，了解每日变化。
Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.的最高价格是68.00。在1.76 - 68.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.的绩效。
Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.股票的最低价格是多少？
Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.（FOFO）的最低价格为1.76。将其与当前的2.57和1.76 - 68.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOFO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FOFO股票是什么时候拆分的？
Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.59和-51.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.59
- 开盘价
- 2.58
- 卖价
- 2.57
- 买价
- 2.87
- 最低价
- 2.52
- 最高价
- 2.58
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- 9.36%
- 6个月变化
- -17.10%
- 年变化
- -51.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%