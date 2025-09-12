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FOF: Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock

13.79 USD 0.12 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FOF за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.68, а максимальная — 13.86.

Следите за динамикой Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FOF сегодня?

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock (FOF) сегодня оценивается на уровне 13.79. Инструмент торгуется в пределах 13.68 - 13.86, вчерашнее закрытие составило 13.67, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock?

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock в настоящее время оценивается в 13.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.75% и USD. Отслеживайте движения FOF на графике в реальном времени.

Как купить акции FOF?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock (FOF) по текущей цене 13.79. Ордера обычно размещаются около 13.79 или 14.09, тогда как 116 и 0.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FOF?

Инвестирование в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock предполагает учет годового диапазона 12.50 - 15.04 и текущей цены 13.79. Многие сравнивают 1.77% и -4.44% перед размещением ордеров на 13.79 или 14.09. Изучайте ежедневные изменения цены FOF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock?

Самая высокая цена Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock (FOF) за последний год составила 15.04. Акции заметно колебались в пределах 12.50 - 15.04, сравнение с 13.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock?

Самая низкая цена Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock (FOF) за год составила 12.50. Сравнение с текущими 13.79 и 12.50 - 15.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FOF?

В прошлом Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.67 и 5.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.68 13.86
Годовой диапазон
12.50 15.04
Предыдущее закрытие
13.67
Open
13.68
Bid
13.79
Ask
14.09
Low
13.68
High
13.86
Объем
116
Дневное изменение
0.88%
Месячное изменение
1.77%
6-месячное изменение
-4.44%
Годовое изменение
5.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%