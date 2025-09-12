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FOF: Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock
Курс FOF за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.68, а максимальная — 13.86.
Следите за динамикой Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FOF сегодня?
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock (FOF) сегодня оценивается на уровне 13.79. Инструмент торгуется в пределах 13.68 - 13.86, вчерашнее закрытие составило 13.67, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock?
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock в настоящее время оценивается в 13.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.75% и USD. Отслеживайте движения FOF на графике в реальном времени.
Как купить акции FOF?
Вы можете купить акции Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock (FOF) по текущей цене 13.79. Ордера обычно размещаются около 13.79 или 14.09, тогда как 116 и 0.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FOF?
Инвестирование в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock предполагает учет годового диапазона 12.50 - 15.04 и текущей цены 13.79. Многие сравнивают 1.77% и -4.44% перед размещением ордеров на 13.79 или 14.09. Изучайте ежедневные изменения цены FOF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock?
Самая высокая цена Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock (FOF) за последний год составила 15.04. Акции заметно колебались в пределах 12.50 - 15.04, сравнение с 13.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock?
Самая низкая цена Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock (FOF) за год составила 12.50. Сравнение с текущими 13.79 и 12.50 - 15.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FOF?
В прошлом Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.67 и 5.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.67
- Open
- 13.68
- Bid
- 13.79
- Ask
- 14.09
- Low
- 13.68
- High
- 13.86
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- 0.88%
- Месячное изменение
- 1.77%
- 6-месячное изменение
- -4.44%
- Годовое изменение
- 5.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%