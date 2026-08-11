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FNGG: Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

271.39 USD 5.87 (2.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FNGG за сегодня изменился на 2.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 268.00, а максимальная — 271.39.

Следите за динамикой Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FNGG сегодня?

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) сегодня оценивается на уровне 271.39. Инструмент торгуется в пределах 268.00 - 271.39, вчерашнее закрытие составило 265.52, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FNGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares?

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 271.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.94% и USD. Отслеживайте движения FNGG на графике в реальном времени.

Как купить акции FNGG?

Вы можете купить акции Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) по текущей цене 271.39. Ордера обычно размещаются около 271.39 или 271.69, тогда как 6 и 1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FNGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FNGG?

Инвестирование в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 139.11 - 275.60 и текущей цены 271.39. Многие сравнивают 15.19% и 59.86% перед размещением ордеров на 271.39 или 271.69. Изучайте ежедневные изменения цены FNGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) за последний год составила 275.60. Акции заметно колебались в пределах 139.11 - 275.60, сравнение с 265.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) за год составила 139.11. Сравнение с текущими 271.39 и 139.11 - 275.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FNGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FNGG?

В прошлом Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 265.52 и 28.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
268.00 271.39
Годовой диапазон
139.11 275.60
Предыдущее закрытие
265.52
Open
268.00
Bid
271.39
Ask
271.69
Low
268.00
High
271.39
Объем
6
Дневное изменение
2.21%
Месячное изменение
15.19%
6-месячное изменение
59.86%
Годовое изменение
28.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%