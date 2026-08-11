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FNGG: Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
Курс FNGG за сегодня изменился на 2.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 268.00, а максимальная — 271.39.
Следите за динамикой Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FNGG сегодня?
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) сегодня оценивается на уровне 271.39. Инструмент торгуется в пределах 268.00 - 271.39, вчерашнее закрытие составило 265.52, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FNGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares?
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 271.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.94% и USD. Отслеживайте движения FNGG на графике в реальном времени.
Как купить акции FNGG?
Вы можете купить акции Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) по текущей цене 271.39. Ордера обычно размещаются около 271.39 или 271.69, тогда как 6 и 1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FNGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FNGG?
Инвестирование в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 139.11 - 275.60 и текущей цены 271.39. Многие сравнивают 15.19% и 59.86% перед размещением ордеров на 271.39 или 271.69. Изучайте ежедневные изменения цены FNGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) за последний год составила 275.60. Акции заметно колебались в пределах 139.11 - 275.60, сравнение с 265.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) за год составила 139.11. Сравнение с текущими 271.39 и 139.11 - 275.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FNGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FNGG?
В прошлом Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 265.52 и 28.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 265.52
- Open
- 268.00
- Bid
- 271.39
- Ask
- 271.69
- Low
- 268.00
- High
- 271.39
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 2.21%
- Месячное изменение
- 15.19%
- 6-месячное изменение
- 59.86%
- Годовое изменение
- 28.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%