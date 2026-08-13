FNGG: 纽交所FANG+2倍做多
今日FNGG汇率已更改-2.66%。当日，交易品种以低点263.72和高点268.20进行交易。
关注纽交所FANG+2倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FNGG股票今天的价格是多少？
纽交所FANG+2倍做多股票今天的定价为264.17。它在263.72 - 268.20范围内交易，昨天的收盘价为271.39，交易量达到9。FNGG的实时价格图表显示了这些更新。
纽交所FANG+2倍做多股票是否支付股息？
纽交所FANG+2倍做多目前的价值为264.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.51%和USD。实时查看图表以跟踪FNGG走势。
如何购买FNGG股票？
您可以以264.17的当前价格购买纽交所FANG+2倍做多股票。订单通常设置在264.17或264.47附近，而9和-1.50%显示市场活动。立即关注FNGG的实时图表更新。
如何投资FNGG股票？
投资纽交所FANG+2倍做多需要考虑年度范围139.11 - 275.60和当前价格264.17。许多人在以264.17或264.47下订单之前，会比较12.12%和。实时查看FNGG价格图表，了解每日变化。
纽交所FANG+2倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纽交所FANG+2倍做多的最高价格是275.60。在139.11 - 275.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽交所FANG+2倍做多的绩效。
纽交所FANG+2倍做多股票的最低价格是多少？
纽交所FANG+2倍做多（FNGG）的最低价格为139.11。将其与当前的264.17和139.11 - 275.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FNGG股票是什么时候拆分的？
纽交所FANG+2倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、271.39和25.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 271.39
- 开盘价
- 268.20
- 卖价
- 264.17
- 买价
- 264.47
- 最低价
- 263.72
- 最高价
- 268.20
- 交易量
- 9
- 日变化
- -2.66%
- 月变化
- 12.12%
- 6个月变化
- 55.60%
- 年变化
- 25.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%