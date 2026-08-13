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FNGG: 纽交所FANG+2倍做多

264.17 USD 7.22 (2.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FNGG汇率已更改-2.66%。当日，交易品种以低点263.72和高点268.20进行交易。

关注纽交所FANG+2倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FNGG股票今天的价格是多少？

纽交所FANG+2倍做多股票今天的定价为264.17。它在263.72 - 268.20范围内交易，昨天的收盘价为271.39，交易量达到9。FNGG的实时价格图表显示了这些更新。

纽交所FANG+2倍做多股票是否支付股息？

纽交所FANG+2倍做多目前的价值为264.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.51%和USD。实时查看图表以跟踪FNGG走势。

如何购买FNGG股票？

您可以以264.17的当前价格购买纽交所FANG+2倍做多股票。订单通常设置在264.17或264.47附近，而9和-1.50%显示市场活动。立即关注FNGG的实时图表更新。

如何投资FNGG股票？

投资纽交所FANG+2倍做多需要考虑年度范围139.11 - 275.60和当前价格264.17。许多人在以264.17或264.47下订单之前，会比较12.12%和。实时查看FNGG价格图表，了解每日变化。

纽交所FANG+2倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纽交所FANG+2倍做多的最高价格是275.60。在139.11 - 275.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽交所FANG+2倍做多的绩效。

纽交所FANG+2倍做多股票的最低价格是多少？

纽交所FANG+2倍做多（FNGG）的最低价格为139.11。将其与当前的264.17和139.11 - 275.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FNGG股票是什么时候拆分的？

纽交所FANG+2倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、271.39和25.51%中可见。

日范围
263.72 268.20
年范围
139.11 275.60
前一天收盘价
271.39
开盘价
268.20
卖价
264.17
买价
264.47
最低价
263.72
最高价
268.20
交易量
9
日变化
-2.66%
月变化
12.12%
6个月变化
55.60%
年变化
25.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%