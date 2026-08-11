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FMUN: Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
Курс FMUN за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.64, а максимальная — 49.72.
Следите за динамикой Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMUN сегодня?
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) сегодня оценивается на уровне 49.72. Инструмент торгуется в пределах 49.64 - 49.72, вчерашнее закрытие составило 49.64, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF?
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF в настоящее время оценивается в 49.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.41% и USD. Отслеживайте движения FMUN на графике в реальном времени.
Как купить акции FMUN?
Вы можете купить акции Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) по текущей цене 49.72. Ордера обычно размещаются около 49.72 или 50.02, тогда как 22 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMUN?
Инвестирование в Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF предполагает учет годового диапазона 48.91 - 51.25 и текущей цены 49.72. Многие сравнивают 0.65% и -2.47% перед размещением ордеров на 49.72 или 50.02. Изучайте ежедневные изменения цены FMUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF?
Самая высокая цена Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) за последний год составила 51.25. Акции заметно колебались в пределах 48.91 - 51.25, сравнение с 49.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF?
Самая низкая цена Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) за год составила 48.91. Сравнение с текущими 49.72 и 48.91 - 51.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMUN?
В прошлом Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.64 и -2.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.64
- Open
- 49.72
- Bid
- 49.72
- Ask
- 50.02
- Low
- 49.64
- High
- 49.72
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- -2.47%
- Годовое изменение
- -2.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%