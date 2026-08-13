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FMUN: Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

49.80 USD 0.08 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMUN汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点49.64和高点49.85进行交易。

关注Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMUN股票今天的价格是多少？

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票今天的定价为49.80。它在49.64 - 49.85范围内交易，昨天的收盘价为49.72，交易量达到81。FMUN的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票是否支付股息？

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF目前的价值为49.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.26%和USD。实时查看图表以跟踪FMUN走势。

如何购买FMUN股票？

您可以以49.80的当前价格购买Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票。订单通常设置在49.80或50.10附近，而81和0.32%显示市场活动。立即关注FMUN的实时图表更新。

如何投资FMUN股票？

投资Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF需要考虑年度范围48.91 - 51.25和当前价格49.80。许多人在以49.80或50.10下订单之前，会比较0.81%和。实时查看FMUN价格图表，了解每日变化。

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF的最高价格是51.25。在48.91 - 51.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF的绩效。

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF（FMUN）的最低价格为48.91。将其与当前的49.80和48.91 - 51.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMUN股票是什么时候拆分的？

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.72和-2.26%中可见。

日范围
49.64 49.85
年范围
48.91 51.25
前一天收盘价
49.72
开盘价
49.64
卖价
49.80
买价
50.10
最低价
49.64
最高价
49.85
交易量
81
日变化
0.16%
月变化
0.81%
6个月变化
-2.31%
年变化
-2.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%