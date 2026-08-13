FMUN: Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
今日FMUN汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点49.64和高点49.85进行交易。
关注Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H1
- H4
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- MN
常见问题解答
FMUN股票今天的价格是多少？
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票今天的定价为49.80。它在49.64 - 49.85范围内交易，昨天的收盘价为49.72，交易量达到81。FMUN的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票是否支付股息？
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF目前的价值为49.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.26%和USD。实时查看图表以跟踪FMUN走势。
如何购买FMUN股票？
您可以以49.80的当前价格购买Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票。订单通常设置在49.80或50.10附近，而81和0.32%显示市场活动。立即关注FMUN的实时图表更新。
如何投资FMUN股票？
投资Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF需要考虑年度范围48.91 - 51.25和当前价格49.80。许多人在以49.80或50.10下订单之前，会比较0.81%和。实时查看FMUN价格图表，了解每日变化。
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF的最高价格是51.25。在48.91 - 51.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF的绩效。
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF（FMUN）的最低价格为48.91。将其与当前的49.80和48.91 - 51.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMUN股票是什么时候拆分的？
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.72和-2.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.72
- 开盘价
- 49.64
- 卖价
- 49.80
- 买价
- 50.10
- 最低价
- 49.64
- 最高价
- 49.85
- 交易量
- 81
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- -2.31%
- 年变化
- -2.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%