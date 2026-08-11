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FMUB: Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
Курс FMUB за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.80, а максимальная — 50.90.
Следите за динамикой Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMUB сегодня?
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) сегодня оценивается на уровне 50.85. Инструмент торгуется в пределах 50.80 - 50.90, вчерашнее закрытие составило 50.97, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF?
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 50.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.26% и USD. Отслеживайте движения FMUB на графике в реальном времени.
Как купить акции FMUB?
Вы можете купить акции Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) по текущей цене 50.85. Ордера обычно размещаются около 50.85 или 51.15, тогда как 121 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMUB?
Инвестирование в Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 50.35 - 52.24 и текущей цены 50.85. Многие сравнивают 0.57% и -1.83% перед размещением ордеров на 50.85 или 51.15. Изучайте ежедневные изменения цены FMUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF?
Самая высокая цена Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) за последний год составила 52.24. Акции заметно колебались в пределах 50.35 - 52.24, сравнение с 50.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF?
Самая низкая цена Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) за год составила 50.35. Сравнение с текущими 50.85 и 50.35 - 52.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMUB?
В прошлом Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.97 и -1.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.97
- Open
- 50.84
- Bid
- 50.85
- Ask
- 51.15
- Low
- 50.80
- High
- 50.90
- Объем
- 121
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- -1.83%
- Годовое изменение
- -1.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%