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FMUB: Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

50.85 USD 0.12 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMUB за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.80, а максимальная — 50.90.

Следите за динамикой Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMUB сегодня?

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) сегодня оценивается на уровне 50.85. Инструмент торгуется в пределах 50.80 - 50.90, вчерашнее закрытие составило 50.97, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF?

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 50.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.26% и USD. Отслеживайте движения FMUB на графике в реальном времени.

Как купить акции FMUB?

Вы можете купить акции Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) по текущей цене 50.85. Ордера обычно размещаются около 50.85 или 51.15, тогда как 121 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMUB?

Инвестирование в Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 50.35 - 52.24 и текущей цены 50.85. Многие сравнивают 0.57% и -1.83% перед размещением ордеров на 50.85 или 51.15. Изучайте ежедневные изменения цены FMUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF?

Самая высокая цена Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) за последний год составила 52.24. Акции заметно колебались в пределах 50.35 - 52.24, сравнение с 50.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF?

Самая низкая цена Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) за год составила 50.35. Сравнение с текущими 50.85 и 50.35 - 52.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMUB?

В прошлом Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.97 и -1.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.80 50.90
Годовой диапазон
50.35 52.24
Предыдущее закрытие
50.97
Open
50.84
Bid
50.85
Ask
51.15
Low
50.80
High
50.90
Объем
121
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.57%
6-месячное изменение
-1.83%
Годовое изменение
-1.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%