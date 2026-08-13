FMUB: Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
今日FMUB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.83和高点50.90进行交易。
关注Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FMUB股票今天的价格是多少？
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票今天的定价为50.87。它在50.83 - 50.90范围内交易，昨天的收盘价为50.85，交易量达到74。FMUB的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票是否支付股息？
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF目前的价值为50.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.22%和USD。实时查看图表以跟踪FMUB走势。
如何购买FMUB股票？
您可以以50.87的当前价格购买Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票。订单通常设置在50.87或51.17附近，而74和0.00%显示市场活动。立即关注FMUB的实时图表更新。
如何投资FMUB股票？
投资Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF需要考虑年度范围50.35 - 52.24和当前价格50.87。许多人在以50.87或51.17下订单之前，会比较0.61%和。实时查看FMUB价格图表，了解每日变化。
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF的最高价格是52.24。在50.35 - 52.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF的绩效。
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF（FMUB）的最低价格为50.35。将其与当前的50.87和50.35 - 52.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMUB股票是什么时候拆分的？
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.85和-1.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.85
- 开盘价
- 50.87
- 卖价
- 50.87
- 买价
- 51.17
- 最低价
- 50.83
- 最高价
- 50.90
- 交易量
- 74
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- -1.80%
- 年变化
- -1.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%