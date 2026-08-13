FMUB股票今天的价格是多少？ Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票今天的定价为50.87。它在50.83 - 50.90范围内交易，昨天的收盘价为50.85，交易量达到74。FMUB的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票是否支付股息？ Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF目前的价值为50.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.22%和USD。实时查看图表以跟踪FMUB走势。

如何购买FMUB股票？ 您可以以50.87的当前价格购买Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票。订单通常设置在50.87或51.17附近，而74和0.00%显示市场活动。立即关注FMUB的实时图表更新。

如何投资FMUB股票？ 投资Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF需要考虑年度范围50.35 - 52.24和当前价格50.87。许多人在以50.87或51.17下订单之前，会比较0.61%和。实时查看FMUB价格图表，了解每日变化。

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF的最高价格是52.24。在50.35 - 52.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF的绩效。

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票的最低价格是多少？ Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF（FMUB）的最低价格为50.35。将其与当前的50.87和50.35 - 52.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。