报价部分
货币 / FMUB
回到股票

FMUB: Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

50.87 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMUB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.83和高点50.90进行交易。

关注Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMUB股票今天的价格是多少？

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票今天的定价为50.87。它在50.83 - 50.90范围内交易，昨天的收盘价为50.85，交易量达到74。FMUB的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票是否支付股息？

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF目前的价值为50.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.22%和USD。实时查看图表以跟踪FMUB走势。

如何购买FMUB股票？

您可以以50.87的当前价格购买Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票。订单通常设置在50.87或51.17附近，而74和0.00%显示市场活动。立即关注FMUB的实时图表更新。

如何投资FMUB股票？

投资Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF需要考虑年度范围50.35 - 52.24和当前价格50.87。许多人在以50.87或51.17下订单之前，会比较0.61%和。实时查看FMUB价格图表，了解每日变化。

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF的最高价格是52.24。在50.35 - 52.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF的绩效。

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF（FMUB）的最低价格为50.35。将其与当前的50.87和50.35 - 52.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMUB股票是什么时候拆分的？

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.85和-1.22%中可见。

日范围
50.83 50.90
年范围
50.35 52.24
前一天收盘价
50.85
开盘价
50.87
卖价
50.87
买价
51.17
最低价
50.83
最高价
50.90
交易量
74
日变化
0.04%
月变化
0.61%
6个月变化
-1.80%
年变化
-1.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%