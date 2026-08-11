- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FMTM: MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
Курс FMTM за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.23, а максимальная — 39.83.
Следите за динамикой MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMTM сегодня?
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) сегодня оценивается на уровне 39.43. Инструмент торгуется в пределах 39.23 - 39.83, вчерашнее закрытие составило 39.19, а торговый объем достиг 982. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMTM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF?
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF в настоящее время оценивается в 39.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.77% и USD. Отслеживайте движения FMTM на графике в реальном времени.
Как купить акции FMTM?
Вы можете купить акции MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) по текущей цене 39.43. Ордера обычно размещаются около 39.43 или 39.73, тогда как 982 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMTM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMTM?
Инвестирование в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 33.03 - 43.81 и текущей цены 39.43. Многие сравнивают 2.42% и 7.11% перед размещением ордеров на 39.43 или 39.73. Изучайте ежедневные изменения цены FMTM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF?
Самая высокая цена MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) за последний год составила 43.81. Акции заметно колебались в пределах 33.03 - 43.81, сравнение с 39.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF?
Самая низкая цена MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) за год составила 33.03. Сравнение с текущими 39.43 и 33.03 - 43.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMTM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMTM?
В прошлом MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.19 и 8.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.19
- Open
- 39.23
- Bid
- 39.43
- Ask
- 39.73
- Low
- 39.23
- High
- 39.83
- Объем
- 982
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 2.42%
- 6-месячное изменение
- 7.11%
- Годовое изменение
- 8.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%