Курс FMTM за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.23, а максимальная — 39.83.

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