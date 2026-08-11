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FMTM: MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

39.43 USD 0.24 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMTM за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.23, а максимальная — 39.83.

Следите за динамикой MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMTM сегодня?

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) сегодня оценивается на уровне 39.43. Инструмент торгуется в пределах 39.23 - 39.83, вчерашнее закрытие составило 39.19, а торговый объем достиг 982. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMTM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF?

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF в настоящее время оценивается в 39.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.77% и USD. Отслеживайте движения FMTM на графике в реальном времени.

Как купить акции FMTM?

Вы можете купить акции MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) по текущей цене 39.43. Ордера обычно размещаются около 39.43 или 39.73, тогда как 982 и 0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMTM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMTM?

Инвестирование в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 33.03 - 43.81 и текущей цены 39.43. Многие сравнивают 2.42% и 7.11% перед размещением ордеров на 39.43 или 39.73. Изучайте ежедневные изменения цены FMTM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF?

Самая высокая цена MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) за последний год составила 43.81. Акции заметно колебались в пределах 33.03 - 43.81, сравнение с 39.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF?

Самая низкая цена MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) за год составила 33.03. Сравнение с текущими 39.43 и 33.03 - 43.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMTM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMTM?

В прошлом MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.19 и 8.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.23 39.83
Годовой диапазон
33.03 43.81
Предыдущее закрытие
39.19
Open
39.23
Bid
39.43
Ask
39.73
Low
39.23
High
39.83
Объем
982
Дневное изменение
0.61%
Месячное изменение
2.42%
6-месячное изменение
7.11%
Годовое изменение
8.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%